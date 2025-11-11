Carter defiende uso de vidrio blindado en acto de Kast y denuncia “amenazas creíbles” contra el candidato

Durante este martes, Rodolfo Carter, exalcalde de La Florida y coordinador de seguridad de José Antonio Kast, explicó que el uso de un vidrio blindado durante el cierre de campaña en Viña del Mar se adoptó debido a “amenazas creíbles” en contra del candidato republicano.

“Me ha tocado acompañar al candidato presidencial a lo largo del país y he visto el alza de las medidas de seguridad de su entorno, respecto a las cuales él no es consultado. Simplemente se elevan. Cuando estuvimos en el norte, me tocó ver el despliegue de seguridad porque había amenazas concretas del Tren de Aragua en la zona de Arica e Iquique”, señaló en entrevista con Radio Infinita.

El también candidato a senador por La Araucanía aseguró que “tenemos un alza importante en las amenazas hacia José Antonio Kast”, y que según su equipo de seguridad, “eso es real”. Añadió que “José Antonio Kast es probablemente el político con más amenazas en Chile. Yo creo que el presidente en ejercicio, Gabriel Boric, y José Antonio Kast, son las personas con mayor riesgo en este momento en el país”.

Carter además criticó duramente a Evelyn Matthei por sus declaraciones sobre el blindaje. “A mí me irrita esta frivolidad de Evelyn Matthei. Ella no quería sacar a las Fuerzas Armadas a la calle, siempre se opuso, se burlaba de Bukele y consideraba que todo esto era alarmismo. Hoy anda ofreciendo balazos al que se le cruza. Se copió la frase, la copió mal”, afirmó.

El exjefe comunal sostuvo que “enfrentar a los narcos y al crimen organizado no va a ser gratis”. En sus palabras, “es muy probable que el presidente que se atreva a hacer eso va a tener un atentado en su vida. Este es el continente más peligroso del mundo. Aquí se asesinan permanentemente candidatos presidenciales que combaten al narcotráfico o al terrorismo”.

Finalmente, destacó que “el que ha sido más duro contra la delincuencia, pero de verdad, ha sido José Antonio Kast”, asegurando que “obviamente, es el blanco número uno de ese tipo de organizaciones violentas”.