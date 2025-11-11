;

“Sería bonito enfrentar a Universidad de Chile el 2026, yo me siento muy querido por la gente de la U”

Osvaldo González abordó su posible reencuentro con los azules tras lograr el ascenso a Primera División con Universidad de Concepción.

Amaro Tapia

A sus 41 años, Osvaldo González sumó un nuevo título en su carrera tras coronarse campeón con Universidad de Concepción en la Primera B. Ahora, el experimentado central apunta a su continuidad en el Campanil, que jugará en Primera División el 2026.

“Quiero seguir en Universidad de Concepción, pero depende de los dirigentes. Yo termino contrato este 31 de diciembre y tenemos que sentarnos a conversar si me quieren o no”, señaló el defensor en diálogo con LUN.

En caso de seguir en el cuadro penquista, “Rocky” podría enfrentar a Universidad de Chile en el Campeonato Nacional 2026. “Sería bonito, ojalá se dé. Yo me siento muy querido por la gente de la U”, comentó el zaguero sobre su exclub, en donde fue multicampeón y formó parte el histórico plantel que ganó la Copa Sudamericana 2011.

En la misma línea, recordó el cariño que le entregaron los hinchas azules la última vez que jugó contra la U: “Cuando los enfrenté, cuando yo jugaba en Huachipato, me dieron un tremendo recibimiento, de verdad que me emocioné”.

Por último, Osvaldo González confesó que aún habla con sus excompañeros en Universidad de Chile. “Sobre todo con Charles Aránguiz, siempre hablo con él. Y me pone contento que él esté rindiendo así a los 36 años. Eso demuestra que los viejitos aún podemos”, concluyó.

