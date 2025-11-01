;

¡El Campanil es de Primera! U. de Concepción golea a Copiapó y logra el ascenso a la División de Honor del fútbol chileno

El cuadro penquista se coronó campeón de la Primera B y concretó su regreso a la máxima categoría después de 5 años.

Daniel Ramírez

@futboludec

@futboludec

Universidad de Concepción se coronó campeón de la Primera B y consiguió el ascenso directo a la Primera División este sábado, tras derrotar 3-0 a Deportes Copiapó en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla.

Con goles de Luis Rojas (32′), Jeison Fuentealba (60′) e Ignacio Herrera (88′), el Campanil se impuso en calidad de visita.

De esta manera, el cuadro dirigido por Cristian Muñoz aseguró su presencia en la máxima categoría del fútbol chileno para la temporada 2026. El club volverá a jugar en Primera División después de 5 años.

Final con incidentes

En la parte final del partido se produjeron incidentes. Tras el 3-0 de Universidad de Concepción, jugadores de Deportes Copiapó protagonizaron una pelea con miembros del staff del Campanil. Acto seguido, un grupo de hinchas de Copiapó invadió el campo de juego y otros fanáticos arrojaron cosas a la cancha.

Debido a estos incidentes, el árbitro decidió dar por terminado el encuentro cuando quedaban algunos minutos por jugar.

