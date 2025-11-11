“Puede haber llamadas de otros equipos”: el incierto futuro de un DT campeón en el fútbol chileno

Deportes Puerto Montt se proclamó campeón en la Segunda División Profesional y jugará en la Primera B el 2026. En medio de la alegría por la obtención del título y el ascenso, el presidente del club sureño, Héctor Gaete, habló sobre un asunto que deben resolver como dirigencia: la continuidad del DT, Jaime Vera.

En diálogo con el medio PrimeraBChile, el mandamás de los “Delfines” comentó que el “Pillo” finaliza contrato a fin de año y aún no hay nada asegurado respecto a su futuro.

“Jaime Vera tiene su contrato vigente hasta fin de año, hasta el término del campeonato, después hay que seguir hablando con él para ver qué hacemos para el próximo año”, señaló Gaete.

En la misma línea, el presidente de Deportes Puerto Montt abordó la posibilidad de que otros clubes contacten a Jaime Vera, o que el propio entrenador busque nuevos desafíos. “Puede haber llamadas, no digo que las tenga, de otros equipos, puede tener otras aspiraciones”, indicó.

“Queremos terminar el campeonato primero y ahí empezar a planificar el 2026, porque se viene rápido, la Primera B empieza la última semana de enero”, agregó.

Por último, Héctor Gaete dejó claro que la prioridad del club es mantener al entrenador. “Por supuesto, sería negar lo innegable. El año pasado armamos un equipo a última hora y estuvimos peleando, salimos terceros contra planillas mucho más grandes como la de Deportes Concepción y Deportes Melipilla. Y este año se apostó al ascenso, con jugadores que el cuerpo técnico pidió, y se logró el objetivo, así que, qué reproche se puede tener”, concluyó.