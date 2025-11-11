;

Se fue en silencio: club histórico del fútbol chileno descendió y arriesga su desaparición

Justo meses antes de cumplir 110 años, el Club Deportivo Ferroviarios bajó de la última categoría, sin tener donde jugar el 2026. Su presidente afirma que si no hay liga para jugar, se tomarán un año sabático.

Manuel Fernández

Se fue en silencio: club histórico del fútbol chileno descendió y arriesga su desaparición / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

El Club Deportivo Ferroviarios se fundó el 14 de julio del 1916, y fue protagonista del futbol profesional. Estuvo 17 temporadas en Primera División, y 31 veces fue participante de la segunda categoría, algunos años como Ferrobadminton tras fusionarse con otro equipo en las décadas ‘50 y ‘60.

Entre sus jugadores más destacados estuvieron Leonel Sánchez, Sergio Navarro, y Luis “Fifo” Eyzeguirre, integrantes del plantel mundialista que fue tercero con La Roja en 1962.

Enclavado en el barrio San Eugenio, donde nació junto a los trabajadores de la Maestranza, bajó en 1982 a tercera división, pero su tradición pudo más que su campaña deportiva, y el 2007 fue objeto del reality “Ferro de Corazón” emitido por CDF.

La historia de Ferroviarios, sin embargo, amenaza con haber llegado a su fin. El equipo aurinegro remató penúltimo en la zona norte de Tercera B, entre 14 equipos, y descendió en la temporada 2025. El problema es que no hay competencias federadas bajo esta división, y así el club quedó sin actividad formal para el próximo año.

Su presidente, Luis Tapia, afirmó, en diálogo con ADN Deportes, que el club seguirá en pie pese al escenario: “Nuestro destino es pensar en un año sabático (...) No nos fue bien, pero seguimos vivos.”

El directivo aseguró que Ferroviarios no tiene patrimonio, salvo su nombre, aunque tampoco arrastra deudas. Por lo mismo, liberó a todo su plantel “para que buscara nuevos horizontes”. También pidió tranquilidad a sus seguidores de siempre. “Tuvimos una caída como todos los equipos, incluso los grandes, pero eso no es pérdida. Vamos con la frente en alto”, finalizó.

La pregunta, hasta ahora sin respuesta, es qué ocurrirá con Ferroviarios después del “año sabático” anunciado por Luis Tapia. En lo inmediato, Ferroviarios no competirá el 2026 y su futuro es más que nebuloso.

