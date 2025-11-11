;

Del ascenso a La Roja como campeón: “Necesitaba un año así de lindo”

Francisco Salinas comentó su segunda citación a la selección chilena, la primera para él en el extranjero.

Carlos Madariaga

Este martes, la selección chilena tuvo su primera jornada de entrenamientos con miras a los amistosos que disputará en Sochi contra Rusia y Perú.

Una de las novedades del plantel nacional es la inclusión de un solo jugador del plantel campeón de Primera División, Coquimbo Unido. Hablamos del lateral Francisco Salinas.

“Ha sido un año muy lindo, ya salir campeón cuatro fechas antes es un sueño. Estoy muy contento. Me están saliendo las cosas. Venía del ascenso, asi que necesitaba un año así de lindo. Estoy cómodo y feliz, espero seguir en Coquimbo”, destacó el defensor “pirata” en declaraciones a la web oficial de la selección chilena, valorando la citación que le permitió viajar fuera del país por primera vez con la camiseta de La Roja.

Muy contento desde que me enteré de que me llamaron de nuevo. El viaje, una bonita experiencia. Ahora bastante cómodo. En el primer llamado estaba un poquito más nervioso, pero ahora voy bien”, aseguró Francisco Salinas, que pasó de defender a Unión San Felipe en 2024 a ser nominado por el “Equipo de Todos” en menos de dos años.

“En mi posición voy mejorando en cada entrenamiento. Me siento bastante bien. Espero hacerlo de la mejor manera, sumar minutos y hacer lo mejor posible para seguir estando acá”, cerró quien apunta a debutar por Chile tras no haber visto minutos en el amistoso contra Perú en octubre.

