;

FOTO. Nicolás Castillo explota contra la UC por ignorar a sus juveniles en La Roja Sub 17: “Hicieron un esfuerzo enorme”

“Ni una publicación, ni un reconocimiento, ni un solo partido destacado por parte de Cruzados”, comentó el delantero.

Javier Catalán

Foto: @castillo30_

Foto: @castillo30_

La Roja ganó ante Canadá en la última fecha de la fase de grupos del Mundial Sub 17, pero finalmente, por diferencia de gol, quedó eliminada como última del Grupo K, con los mismos puntos que sus otros tres rivales.

Uno que reaccionó tras el partido contra los norteamericanos fue Nicolás Castillo, quien nuevamente cargó contra la Universidad Católica por no felicitar a los seleccionados cruzados que formaron parte de la nómina de Sebastián Miranda: Cristóbal del Río, Francisco Daza, Joaquín Meneses y Amaro Pérez.

“Cuatro jugadores de la Universidad Católica, tres de ellos con contrato profesional, representando a Chile en el Mundial Sub 17 y, sin embargo, ni una publicación, ni un reconocimiento, ni un solo partido destacado por parte de Cruzados”, escribió el exdelantero de la UC en su cuenta de Instagram.

Revisa también:

ADN

“Estos chicos hicieron un enorme sacrificio por vestir la camiseta de su país, llevando el nombre de la Católica con orgullo y compromiso. Ojalá que cuando vuelvan a Chile la prioridad sea clara: verlos entrenando y compitiendo con el plantel profesional”, agregó.

Además, dejó un alentador mensaje para los jóvenes del club. “Ojalá también se terminen los ‘procesos’ de verlos pasar división por división. Cuando un chico destaca, hay que probarlo en el plantel. Si no, ¿Cuándo van a estar preparados? Los de casa siempre son los más importantes. Y a ustedes, muchachos… levanten la cabeza, este sueño recién está comenzando”, sentenció Castillo.

ADN

Captura: @castillo30_

Contenido patrocinado

&#039;Cuidando al Cuidador&#039;: La Corporación Nacional del Cáncer (CONAC) presenta su nueva plataforma de capacitación gratuita

'Cuidando al Cuidador': La Corporación Nacional del Cáncer (CONAC) presenta su nueva plataforma de capacitación gratuita

Tras el éxito de &#039;El Muro&#039;: confirman que recordado programa de humor chileno regresará a la TV

Tras el éxito de 'El Muro': confirman que recordado programa de humor chileno regresará a la TV

Las uñas de Hailey Bieber que todas querrán tener este verano

Las uñas de Hailey Bieber que todas querrán tener este verano

Bono por Años Cotizados de hasta $100.000: ¿Cuáles son los requisitos para mujeres?

Bono por Años Cotizados de hasta $100.000: ¿Cuáles son los requisitos para mujeres?

Perfumes para el 2026: expertos adelantan las fragancias que marcarán tendencia el próximo año

Perfumes para el 2026: expertos adelantan las fragancias que marcarán tendencia el próximo año

Querido integrante de la familia Bolocco confirma separación: &#039;Estoy pasándola bien ahora&#039;

Querido integrante de la familia Bolocco confirma separación: 'Estoy pasándola bien ahora'

Greg Lake: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Greg Lake: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

¿Peligra su presentación en Super Bowl?: Sting cancela múltiples conciertos en Florida y esta es la razón

¿Peligra su presentación en Super Bowl?: Sting cancela múltiples conciertos en Florida y esta es la razón

Spotify agrega herramienta para entender las letras de &#039;LUX&#039;: Contienen 13 idiomas distintos

Spotify agrega herramienta para entender las letras de 'LUX': Contienen 13 idiomas distintos

El crudo relato de reconocido rostro de TV sobre su lucha contra las drogas: &#039;Consumíamos para no tener hombre&#039;

El crudo relato de reconocido rostro de TV sobre su lucha contra las drogas: 'Consumíamos para no tener hombre'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad