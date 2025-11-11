La Roja ganó ante Canadá en la última fecha de la fase de grupos del Mundial Sub 17, pero finalmente, por diferencia de gol, quedó eliminada como última del Grupo K, con los mismos puntos que sus otros tres rivales.

Uno que reaccionó tras el partido contra los norteamericanos fue Nicolás Castillo, quien nuevamente cargó contra la Universidad Católica por no felicitar a los seleccionados cruzados que formaron parte de la nómina de Sebastián Miranda: Cristóbal del Río, Francisco Daza, Joaquín Meneses y Amaro Pérez.

“Cuatro jugadores de la Universidad Católica, tres de ellos con contrato profesional, representando a Chile en el Mundial Sub 17 y, sin embargo, ni una publicación, ni un reconocimiento, ni un solo partido destacado por parte de Cruzados”, escribió el exdelantero de la UC en su cuenta de Instagram.

“Estos chicos hicieron un enorme sacrificio por vestir la camiseta de su país, llevando el nombre de la Católica con orgullo y compromiso. Ojalá que cuando vuelvan a Chile la prioridad sea clara: verlos entrenando y compitiendo con el plantel profesional”, agregó.

Además, dejó un alentador mensaje para los jóvenes del club. “Ojalá también se terminen los ‘procesos’ de verlos pasar división por división. Cuando un chico destaca, hay que probarlo en el plantel. Si no, ¿Cuándo van a estar preparados? Los de casa siempre son los más importantes. Y a ustedes, muchachos… levanten la cabeza, este sueño recién está comenzando”, sentenció Castillo.