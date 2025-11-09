;

Tras cuatro atentados en 72 horas: Cordero alista visita a La Araucanía

El ministro de Seguridad irá acompañado de los jefes de inteligencia de Carabineros y la PDI para revisar medidas de seguridad y reunirse con el Jedena.

Mario Vergara

Tras cuatro atentados en 72 horas: Cordero alista visita a La Araucanía

Tras cuatro atentados en 72 horas: Cordero alista visita a La Araucanía / Hans Scott

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, visitará este lunes la Región de La Araucanía con el objetivo de abordar los recientes ataques incendiarios que se han registrado en la zona en un lapso de menos de 72 horas.

El jefe de cartera se desplazará acompañado de los jefes de inteligencia de Carabineros y de la Policía de Investigaciones (PDI), según confirmó Radio ADN.

Revisa también:

ADN

El principal objetivo de la visita es revisar y coordinar medidas de seguridad para hacer frente a la seguidilla de atentados ocurridos en los últimos días. Se espera que, durante su agenda, el ministro Cordero se reúna con diversas autoridades regionales, incluyendo al Jefe de Defensa Nacional (Jedena) de La Araucanía, el general Alejandro Moreno.

Cronología de los Ataques (Menos de 72 Horas):

  • Viernes (Madrugada) – Vilcún: Un doble ataque incendiario destruyó una casa patronal y un galpón en el fundo Traipo, localidad de General López. El galpón contenía una gran cantidad de maquinaria y productos agrícolas. Se encontraron lienzos alusivos a demandas mapuches.
  • Sábado (Madrugada) – Carahue: Se registró el tercer ataque en el sector Cullinco Bajo. El siniestro afectó a maquinaria a orillas de la ruta que une Carahue con Nehuentúe. Carabineros encontró un lienzo firmado por la organización Weichan Auka Mapu (WAM), el cual está siendo investigado.
  • Domingo – Cunco: Se reportó el cuarto ataque incendiario, donde siete máquinas forestales resultaron consumidas por las llamas en un predio. El comisario Héctor Bravo de la BIPE de la PDI confirmó el hallazgo de “lienzos alusivos a la violencia rural” en el lugar.

Tras esta seguidilla de hechos, las autoridades regionales anunciaron medidas inmediatas. El seremi de Seguridad Pública, Israel Campusano, subrayó la preocupación del Gobierno ante la reiteración de los ataques.

Campusano confirmó que no hubo personas lesionadas y que se convocó a un comité policial de emergencia para tomar acciones concretas. Finalmente, el seremi destacó la “acción conjunta de la PDI, Carabineros y el Ministerio Público” en el avance de las investigaciones, lo que ha permitido generar “altas condenas”.

Contenido patrocinado

¿Cómo votar por &#039;La mañana de Pablo Aguilera&#039;?: Nominado al &#039;Mejor Programa Radial&#039; del Copihue de Oro 2025

¿Cómo votar por 'La mañana de Pablo Aguilera'?: Nominado al 'Mejor Programa Radial' del Copihue de Oro 2025

HBO Max: Estas son las nuevas películas que llegan a la plataforma de streaming en noviembre

HBO Max: Estas son las nuevas películas que llegan a la plataforma de streaming en noviembre

Guía definitiva para pasar de ser una compradora compulsiva a una compradora analítica, sin perder el estilo

Guía definitiva para pasar de ser una compradora compulsiva a una compradora analítica, sin perder el estilo

¡Nunca antes visto! Juan Luis Guerra y Sting anuncian importante colaboración musical

¡Nunca antes visto! Juan Luis Guerra y Sting anuncian importante colaboración musical

“Tales From ‘85”: el universo de Stranger Things se expande con nueva serie animada

“Tales From ‘85”: el universo de Stranger Things se expande con nueva serie animada

¿Confirmados para el Festival de Viña 2026?: Popular dúo de comediantes enciende los rumores tras inesperadas declaraciones

¿Confirmados para el Festival de Viña 2026?: Popular dúo de comediantes enciende los rumores tras inesperadas declaraciones

La última misa del hacha dorada: Diary of a Madman de Ozzy Osbourne cumple 44 años

La última misa del hacha dorada: Diary of a Madman de Ozzy Osbourne cumple 44 años

&#039;Gremlins 3&#039;: Confirman fecha de estreno para la próxima película de la franquicia

'Gremlins 3': Confirman fecha de estreno para la próxima película de la franquicia

El fenómeno del &#039;K-Pop Demons Hunters&#039; sigue en auge: la canción &#039;Golden&#039; recibe nominaciones a los Premios Grammy 2026

El fenómeno del 'K-Pop Demons Hunters' sigue en auge: la canción 'Golden' recibe nominaciones a los Premios Grammy 2026

Auditor confesó en El Chacotero Sentimental que decidió cambiar su destino: &#039;Fue mi dama de compañía, pero ya no soporto su trabajo&#039;

Auditor confesó en El Chacotero Sentimental que decidió cambiar su destino: 'Fue mi dama de compañía, pero ya no soporto su trabajo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad