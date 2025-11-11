Incendio en Cerrillos deja cinco casas afectadas y dos personas lesionadas
El siniestro se produjo en la intersección de Caletera Vespucio con Av. Salvador Allende, hasta donde llegaron al menos diez compañías de Bomberos.
Incendio en Cerrillos deja cinco casas afectadas y dos personas lesionadas
00:23
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Durante la madrugada de este martes, un incendio afectó cinco viviendas en la comuna de Cerrillos, región Metropolitana, dejando a dos personas lesionadas.
De acuerdo a la información preliminar, el siniestro se originó a eso de las 01:00 horas en la intersección de Caletera Vespucio con Av. Salvador Allende.
Revisa también
Debido a la magnitud de la emergencia, Bomberos declaró una tercera alarma de incendio que obligó a la movilización de al menos 10 compañías para controlar el fuego.
“Tenemos todos los equipos desplegados”
Desde la Municipalidad de Cerrillos informaron que cinco viviendas resultaron dañadas, afectando a siete familias, junto con reportarse dos lesionados.
El alcalde de la comuna, Johnny Yáñez, señaló que “tenemos todos los equipos desplegados tanto de la Dideco (Dirección de Desarrollo Comunitario) como de Riesgo de Desastre haciendo levantamiento de la situación que ocurrió”.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.