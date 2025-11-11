Incendio en Cerrillos deja cinco casas afectadas y dos personas lesionadas

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Durante la madrugada de este martes, un incendio afectó cinco viviendas en la comuna de Cerrillos, región Metropolitana, dejando a dos personas lesionadas .

De acuerdo a la información preliminar, el siniestro se originó a eso de las 01:00 horas en la intersección de Caletera Vespucio con Av. Salvador Allende.

Debido a la magnitud de la emergencia, Bomberos declaró una tercera alarma de incendio que obligó a la movilización de al menos 10 compañías para controlar el fuego.

“Tenemos todos los equipos desplegados”

Desde la Municipalidad de Cerrillos informaron que cinco viviendas resultaron dañadas, afectando a siete familias, junto con reportarse dos lesionados.