;

Más de 200 dirigentes DC entregan apoyo a Jeannette Jara a través de una carta pública

El documento fue firmado por exautoridades, dirigentes históricos y militantes de la Falange, entre ellos el padre del Presidente Boric, la ministra Alejandra Krauss y el exsubsecretario Víctor Maldonado.

Cristóbal Álvarez

Jeannette Jara

Jeannette Jara / Lukas Solis / AgenciaUNO

Durante el mediodía de este martes, más de 200 dirigentes de la Democracia Cristiana expresaron su respaldo a Jeannette Jara, candidata de Unidad por Chile, mediante una carta pública.

“La historia enseña que los pueblos no se destruyen por exceso de conflicto, sino por la incapacidad de sus instituciones para procesar el conflicto dentro del marco del derecho y del respeto”, señalaron.

Revisa también:

ADN

Además, añaden que “levantamos hoy la voz, no para repetir consignas, sino para recordar una convicción esencial: respetar la dignidad de cada una y de cada uno es la base de la convivencia democrática”.

Entre los firmantes figuran el ingeniero Luis Boric Scarpa, padre del Presidente Gabriel Boric; la ministra de Estado Alejandra Krauss; la expresidenta DC Myriam Verdugo; los exsubsecretarios Víctor Maldonado, Nicolás Mena, Ana María Correa, Nicole Sáez, Claudio Ternicier y Omar Jara; además de la exdiputada Eliana Caraball, los exparlamentarios Andrés Palma y Rodolfo Seguel, el exembajador Juan Pablo Lira y el Premio Nacional de Educación Mario Leyton Soto.

“En 1938, cuando la obediencia era más cómoda que el deber, los jóvenes que dieron origen a la Falange demostraron que la autonomía moral es el punto de partida de toda verdadera democracia”, señala.

Tras destacar hitos como la reforma agraria y el rol del partido en la transición, los firmantes sostuvieron que su apoyo a Jara no responde a conveniencia política, sino a principios: “Su proyecto reordena la política en torno a valores republicanos: justicia, diálogo y decencia. En ella reconocemos el equilibrio entre autoridad y empatía”.

“Cuando la derecha concentra el poder y el miedo domina la conversación pública, la democracia retrocede. Defender la unidad no significa negar el conflicto, sino encauzarlo dentro de un marco legítimo”, cerraron.

Contenido patrocinado

&#039;Cuidando al Cuidador&#039;: La Corporación Nacional del Cáncer (CONAC) presenta su nueva plataforma de capacitación gratuita

'Cuidando al Cuidador': La Corporación Nacional del Cáncer (CONAC) presenta su nueva plataforma de capacitación gratuita

Tras el éxito de &#039;El Muro&#039;: confirman que recordado programa de humor chileno regresará a la TV

Tras el éxito de 'El Muro': confirman que recordado programa de humor chileno regresará a la TV

Las uñas de Hailey Bieber que todas querrán tener este verano

Las uñas de Hailey Bieber que todas querrán tener este verano

Bono por Años Cotizados de hasta $100.000: ¿Cuáles son los requisitos para mujeres?

Bono por Años Cotizados de hasta $100.000: ¿Cuáles son los requisitos para mujeres?

Perfumes para el 2026: expertos adelantan las fragancias que marcarán tendencia el próximo año

Perfumes para el 2026: expertos adelantan las fragancias que marcarán tendencia el próximo año

Querido integrante de la familia Bolocco confirma separación: &#039;Estoy pasándola bien ahora&#039;

Querido integrante de la familia Bolocco confirma separación: 'Estoy pasándola bien ahora'

Greg Lake: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Greg Lake: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

¿Peligra su presentación en Super Bowl?: Sting cancela múltiples conciertos en Florida y esta es la razón

¿Peligra su presentación en Super Bowl?: Sting cancela múltiples conciertos en Florida y esta es la razón

Spotify agrega herramienta para entender las letras de &#039;LUX&#039;: Contienen 13 idiomas distintos

Spotify agrega herramienta para entender las letras de 'LUX': Contienen 13 idiomas distintos

El crudo relato de reconocido rostro de TV sobre su lucha contra las drogas: &#039;Consumíamos para no tener hombre&#039;

El crudo relato de reconocido rostro de TV sobre su lucha contra las drogas: 'Consumíamos para no tener hombre'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad