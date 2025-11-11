Más de 200 dirigentes DC entregan apoyo a Jeannette Jara a través de una carta pública

Durante el mediodía de este martes, más de 200 dirigentes de la Democracia Cristiana expresaron su respaldo a Jeannette Jara, candidata de Unidad por Chile, mediante una carta pública.

“La historia enseña que los pueblos no se destruyen por exceso de conflicto, sino por la incapacidad de sus instituciones para procesar el conflicto dentro del marco del derecho y del respeto”, señalaron.

Además, añaden que “levantamos hoy la voz, no para repetir consignas, sino para recordar una convicción esencial: respetar la dignidad de cada una y de cada uno es la base de la convivencia democrática”.

Entre los firmantes figuran el ingeniero Luis Boric Scarpa, padre del Presidente Gabriel Boric; la ministra de Estado Alejandra Krauss; la expresidenta DC Myriam Verdugo; los exsubsecretarios Víctor Maldonado, Nicolás Mena, Ana María Correa, Nicole Sáez, Claudio Ternicier y Omar Jara; además de la exdiputada Eliana Caraball, los exparlamentarios Andrés Palma y Rodolfo Seguel, el exembajador Juan Pablo Lira y el Premio Nacional de Educación Mario Leyton Soto.

“En 1938, cuando la obediencia era más cómoda que el deber, los jóvenes que dieron origen a la Falange demostraron que la autonomía moral es el punto de partida de toda verdadera democracia”, señala.

Tras destacar hitos como la reforma agraria y el rol del partido en la transición, los firmantes sostuvieron que su apoyo a Jara no responde a conveniencia política, sino a principios: “Su proyecto reordena la política en torno a valores republicanos: justicia, diálogo y decencia. En ella reconocemos el equilibrio entre autoridad y empatía”.

“Cuando la derecha concentra el poder y el miedo domina la conversación pública, la democracia retrocede. Defender la unidad no significa negar el conflicto, sino encauzarlo dentro de un marco legítimo”, cerraron.