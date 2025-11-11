“Gritaba pidiendo ayuda”: revelan chocantes detalles del posible femicidio con posterior suicidio que conmociona a Melipilla

Un brutal crimen conmocionó este lunes a la comuna de Melipilla, luego de que una pareja muriera y sus dos hijos menores resultaran gravemente heridos, en lo que la Fiscalía y Carabineros investigan como un posible femicidio con posterior suicidio.

El hecho ocurrió pasadas las 9:00 de la mañana en una vivienda del sector rural de Puangue, donde vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar gritos y pedidos de auxilio.

Agencia Uno REFERENCIAL / Lukas Solis Saez Ampliar

Según los primeros antecedentes, el hombre habría atacado con un arma blanca a su pareja, una mujer de nacionalidad boliviana, para luego herir a sus hijos de 7 y 4 años. Posteriormente, el sujeto fue hallado muerto al interior del domicilio, presuntamente tras quitarse la vida.

Testigos relataron que la víctima logró salir malherida de la vivienda antes de desplomarse en plena calle, donde fue auxiliada por vecinos. “Escuchamos los gritos y la vimos tirada en el suelo, apuñalada. La gente del colegio que pasaba intentó ayudarla”, contó a Radio ADN una residente del sector.

Caso de violencia intrafamiliar

El fiscal de Melipilla, Pablo Cajas, confirmó que se trata de un caso de violencia intrafamiliar y detalló que las víctimas menores fueron trasladadas de urgencia. “El niño de 7 años está en riesgo vital y fue evacuado en helicóptero a Santiago; el menor de 4 años permanece internado en el hospital local”, detalló.

El persecutor explicó además que la pareja mantenía denuncias previas por violencia intrafamiliar, incluso con medidas cautelares vigentes, que prohibían al agresor acercarse o comunicarse con la víctima.

El capitán Daniel Rojas, del Departamento de Criminalística de Carabineros (Labocar), señaló que el sitio del suceso se mantiene bajo peritajes exhaustivos. “Se hallaron armas blancas y diversas prendas con rastros de sangre. Estamos analizando la dinámica del hecho para establecer la secuencia exacta de los ataques”, dijo.

Las diligencias están siendo encabezadas por Labocar y el OS9, mientras la Fiscalía evalúa formalizar la investigación bajo la figura de femicidio y parricidio frustrado. La víctima, que vivía con escasas redes familiares en Chile, se había separado recientemente del agresor, quien —según los vecinos— había manifestado sentirse “abrumado y con problemas económicos”.