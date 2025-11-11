;

La dura sanción que recibirá el hincha agredido por Maximiliano Salas tras el Superclásico entre Boca y River

Otros 10 fanáticos del cuadro xeneize serán castigados por usar sábanas con la “B” en las tribunas de La Bombonera.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

Boca Juniors, con Carlos Palacios como titular, celebró el pasado domingo un triunfazo por 2-0 sobre el River Plate de Paulo Díaz en el Superclásico del fútbol argentino, resultado con el que se afianzó como líder de la Zona A del Torneo Clausura y aseguró su boleto a la Copa Libertadores del 2026.

La fiesta del “Xeneize” también se vivió en las tribunas de La Bombonera, donde más de 50 mil hinchas protagonizaron un verdadero carnaval azul y oro. Allí, varios fanáticos aprovecharon de burlarse de su eterno rival vistiéndose con sábanas estampadas con la letra “B”, recordando el histórico descenso de River en 2011.

Revisa también:

ADN

Si bien este tipo de provocaciones suele considerarse como parte del “folclore” del fútbol, los simpatizantes de Boca no la sacarán barata y recibirán duras sanciones por parte de las autoridades trasandinas.

Según informó el periodista Maxi Benozzi, los organismos de seguridad de Buenos Aires le aplicarán derecho de admisión por un año a los 10 hinchas que fueron identificaron con sábanas en los alambrados de La Bombonera.

Pero eso no es todo, ya que el fanático que ingresó al campo de juego y protagonizó un fuerte incidente con el delantero de River Plate, Maximiliano Salas, también será castigado con dos años de prohibición para entrar a los estadios.

