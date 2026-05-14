‘Harry Potter’ llega con un podcast para conocer cada detalle detrás de cámaras

Harry Potter se encuentra en un proceso de expansión muy especial, con un reinicio basado en una serie que pretende contar la historia de una forma mucho más fiel a los libros.

Pero sus nuevo formato no es solamente el programa, ya que también tendrá un espacio sonoro acorde a las nuevas tendencias.

En el marco de las celebraciones por el 25º aniversario de La piedra filosofal, HBO Max anunció el lanzamiento de Harry Potter: El Podcast Oficial de las Películas.

Se trata de una producción que promete un recorrido exhaustivo y nostálgico por las ocho entregas que definieron la franquicia en el cine.

Bajo la conducción de la reconocida crítica de cine y locutora Rhianna Dhillon, el podcast no solo se limitará a resumir las tramas, sino que ofrecerá un análisis técnico y emocional del oficio detrás de las cámaras.

Dhillon, quien se define como una “orgullosa Slytherin”, aportará su experiencia en la industria para guiar tanto a nuevos espectadores como a los seguidores más veteranos.

Uno de los mayores atractivos de este programa será el segmento regular titulado 'Magic Makers’, con invitados especiales que formaron parte de la producción original.

Además de compartir experiencias personales, también revelarán secretos de rodaje y detalles técnicos sobre cómo se dio vida al Mundo Mágico en la gran pantalla.

Formato y disponibilidad

La estructura del podcast está diseñada para cubrir la historia completa de la saga y de una forma muy detallada, siendo un complemento perfecto para los fanáticos.

El estreno de Harry Potter: El Podcast Oficial de las Película está agendado apra el próximo martes 19 de mayo, con dos episodios. Posteriormente, los lanzamientos serán semanales.

Cada una de las ocho películas será analizada a lo largo de dos episodios de aproximadamente 60 minutos cada uno.

En cuanto a su distribución, los seguidores podrán acceder a la versión de audio en todas las plataformas principales, incluyendo Spotify y Apple Podcasts.

Por su parte, la versión en video será una exclusiva de la plataforma HBO Max.