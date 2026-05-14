Temblor se percibe en la zona norte de Chile: revisa la magnitud y el epicentro del sismo

Un temblor de magnitud 4,3 se registró la tarde de este jueves 14 de mayo en el norte del país, de acuerdo con información del Centro Sismológico Nacional.

El movimiento telúrico ocurrió a las 18:06 horas y tuvo su epicentro a 23 kilómetros al oeste de Iquique, con una profundidad de 79 kilómetros.

Hasta el momento, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) no ha reportado daños a personas, alteraciones en servicios básicos ni afectación a la infraestructura producto del sismo.