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Comienza la búsqueda del nuevo James Bond: ¿Quiénes son los candidatos para reemplazar a Daniel Craig?

Hollywood se encuentra en pleno proceso de casting para encontrar a su sucesor.

Felipe Romo

Comienza la búsqueda del nuevo James Bond: ¿Quiénes son los candidatos para reemplazar a Daniel Craig?

Daniel Craig dejó un gran legado en el mundo del cine gracias a su papel como el sexto “James Bond”, interpretando al famoso agente secreto desde 2006 hasta 2021.

El interprete británico se despidió del personaje con su última película “Sin tiempo para morir”, y ahora que los derechos fílmicos pasaron a Amazon, comenzó la búsqueda del nuevo actor que dará vida a “James Bond”.

Según reportó Variety, hay tres candidatos en la mira para tomar el lugar de Craig: Jacob Elordi (28), Callum Turner (36) y Aaron Taylor-Johnson (35).

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El primer apuntando ha tenido una carrera ascendente tras su recordado papel como “Noah” en El Stand de los Besos. Pasó por proyectos como Frankenstein (2025) o siendo parte importante del elenco de Euphoria (2019) que sigue en emisión.

Callum Turner es uno de los favoritos de los fans para obtener el personaje, y mantiene un destacada filmografía en series de televisión como Glue y su papel protagónico en Reina y patria.

Taylor-Johnson mantiene posiblemente la filmografía más completa de los tres, con interpretaciones en variados géneros fílmicos. En los superhéroes, fue actor principal de Kick-Ass, y reparto en Avengers: Age of Ultron como Quicksilver.

Su último gran papel fue en Exterminio: La evolución de 2025, siendo protagonista de la esperada secuela de 28 Días Después.

¿Qué pasará con James Bond en el cine?

La nueva cinta de 007 estará a cargo del director Denis Villeneuve, quien tuvo a su cargo “Dune”. En el guion contará con Steven Knight y será producida por Amy Pascal, quien encabezó gran parte de los proyectos de Spider-Man en el cine.

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