Tras la victoria de Boca Juniors en el Superclásico argentino, el delantero de River Plate, Maximiliano Salas, agredió a un hombre que se estaba grabando al lado de los jugadores del elenco “millonario” cuando abandonaban la cancha.

El ex Palestino y O’Higgins se acercó al sujeto y lo atacó por la espalda con un feroz manotazo. Desde las tribunas grabaron esta agresión y el video no tardó en hacerse viral en redes sociales.

Horas después, se dio a conocer la identidad de la persona que fue agredido por Maxi Salas. Se trata de Uriel Hamra, de 20 años, hincha de Boca. El joven conversó con el medio argentino Todo Noticias y entregó detalles de la situación que vivió.

“Me empecé a filmar en el campo de juego y justo pasan los jugadores de River por atrás. Fue algo fortuito, no tuve intenciones de burlarme”, señaló el fanático del cuadro “xeneize”, quien vio el partido desde la tribuna y después entró a la cancha “porque estaba abierta la puerta baja”.

Sobre el incidente con Salas, comentó: “Intentó sacarme el celular, no creo que haya querido pegarme. Pasó todo muy rápido”.

Por último, el hincha de Boca aseguró que no denunciará al delantero de River Plate. “No creo hacer nada con Salas. Me sorprendió su actitud, pero entiendo que debía estar caliente y se la agarró con el primero que vio”, concluyó.

Revisa el video