Jaime Vera se alzó como campeón de la Segunda División Profesional con Deportes Puerto Montt, logrando el ascenso a la Primera B con los “delfines” después de dos años. En conversación con Los Tenores de la Tarde, el “Pillo” reveló cómo se gestó la temporada, analizó el gran presente de los técnicos chilenos y confesó que fue contactado desde la Primera División para salvar a un equipo del descenso.

“Fue muy bonito todo lo que vivimos este año, de principio a fin. Culminamos el partido principal con el rival que debía ser: Provincial Osorno, por el marco de público, porque fue un clásico, y pudimos superarlos y subir a la Primera B”, partió diciendo el DT de 62 años.

“Mañana tengo una reunión con la directiva para ver si continuamos. Ellos tienen ganas, yo tengo ganas. Vamos a ver las condiciones y las peticiones que tengo que hacer, porque ahora la competencia y la jerarquía cambian. Sufrimos dos años en esta división y no queremos repetir eso”, continuó, sobre su posible continuidad en el “Velero” para la temporada 2026.

Al ser consultado sobre cómo lideró al equipo en una categoría donde el apoyo económico es escaso, afirmó: “Esta división es difícil, no hay muchas condiciones económicas y empezamos así, viajando a todos los partidos en bus 48 horas antes. Los hoteles no son lo que uno espera; fue bastante difícil. Pero todo eso lo fuimos cambiando. Se les empezaron a dar algunas regalías a los jugadores, el convencimiento del trabajo, el profesionalismo que le pusimos”.

“Los jugadores en eso se encantan. La disciplina, a ellos les encanta la disciplina. Hay que imponérsela, y ellos la cumplen. Convencimos a Reiner Castro, que era jugador de Primera División prácticamente. Él pudo convencerse de que jugando a buen nivel puede tener un mejor futuro”, agregó.

La experiencia del “Pillo” Vera y el presente de los DT chilenos

“Es muy positivo, porque a los técnicos nos cuesta hacernos un nombre. Yo no me di ni cuenta cuando me dicen que tengo experiencia o que soy un DT medio veterano, porque uno se enfoca en que le vaya bien. Creo que el profesional chileno se prepara y saca rendimiento”, comentó sobre sus colegas.

En esa línea, añadió: “A Marcelo Salas le ha ido más bien que mal; tenemos al referente máximo que es Manuel Pellegrini; al ‘Chino’ González en Coquimbo; a la ‘Nona’ Muñoz, que le está yendo bien. Como yo creo en el futbolista chileno, me gustaría que los dirigentes también creyeran en el técnico chileno”.

Además, reveló que desde Deportes Iquique lo contactaron para que los ayudara en su lucha por el descenso. “Sí, me llamaron, pero más desde la parte periodística; de dirigentes no me sonó. Yo siempre estoy en contacto con ellos. Tuve que negarles que me iba, porque la gente de Puerto Montt estaba intranquila”, cerró Vera.