Resta menos de un año para que se juegue el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, y Argentina se prepara con todo para defender el título obtenido en Qatar 2022.

La selección trasandina parte como una de las favoritas, con un plantel plagado de estrellas, aunque aún aguarda por la decisión de su capitán, Lionel Messi, quien sigue evaluando su participación en la próxima Copa del Mundo.

“No quiero ser, entre comillas, una carga. Me quiero sentir bien físicamente, estar seguro de que puedo ayudar y aportar cosas al grupo”, expresó la “Pulga” en una entrevista con Sport España.

Sobre cómo tomará esa decisión, explicó: “La temporada en la MLS es diferente a la de Europa. Habrá una pretemporada de por medio y pocos partidos hasta llegar a esa fecha. Quiero ver en el día a día si realmente me siento bien para estar como me gustaría y poder participar”.

“Obviamente es un Mundial especial. Es lo más grande que hay. Jugar con la Selección competencias importantes y, encima, después de haberlo ganado. Estoy ilusionado, pero lo llevo con tranquilidad”, cerró Messi.