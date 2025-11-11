Carabinero balea en la cabeza a menor tras persecución en San Pedro de la Paz / @ECOH_FiscaliaRM

Un menor de edad resultó gravemente herido luego de recibir un disparo en la cabeza por parte de un funcionario de Carabineros, en medio de un procedimiento policial en la comuna de San Pedro de la Paz, región del Biobío.

El hecho ocurrió tras una persecución policial en la que dos adolescentes que se desplazaban en un vehículo con encargo por robo fueron alcanzados por personal uniformado.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, uno de ellos habría sacado un arma de fuego, lo que motivó la reacción del carabinero.

El joven fue trasladado en estado crítico al Hospital Regional de Concepción. Ambos involucrados son menores de edad y registran antecedentes policiales.

Por instrucción del Ministerio Público, la investigación quedó a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI), que deberá establecer las circunstancias exactas del procedimiento y la actuación del funcionario que efectuó el disparo.