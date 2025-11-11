;

Estuvo cerrado desde la Pandemia: confirman reapertura de emblemático hotel chileno con casi 90 años de existencia

El Hotel O’Higgins albergará un ambicioso proyecto de la Ciudad Jardín. “Es un patrimonio para la ciudadanía y para el país”, señaló una de las mentes detrás de la idea.

Javier Méndez

Estuvo cerrado desde la Pandemia: confirman reapertura de emblemático hotel chileno con casi 90 años de existencia

Un edificio icónico de Viña del Mar volverá a la vida. Recientemente se confirmó la reapertura del Hotel O’Higgins, aquel mítico espacio que, en su mejor momento, recibió a las figuras más importantes de la música que se presentaron en la Quinta Vergara.

Se anunciaron cambios importantes respecto a su uso anterior. El espacio, inaugurado en 1936 y cerrado desde la Pandemia, ahora será el inicio de un distrito tecnorecreativo impulsado por la Municipalidad de Viña del Mar y la Corporación CorpoInnova.

Según detalló LUN, la idea es que en el primer y segundo piso convivan un cowork para 30 emprendimientos, un centro de convenciones, un laboratorio de medios y un makerspace para acercar la tecnología a la ciudadanía.

Revisa también:

ADN

El Hotel O’Higgins es un patrimonio para la ciudadanía y para el país. Queremos potenciar esa tradición ligada al entretenimiento, pero ahora unida a la tecnología y la innovación”, dijo Hugo Villaroel, director ejecutivo de CorpoInnova.

Actualmente ya se trabaja en las instalaciones y, según la hoja de ruta, la propuesta es levantar el hub y los primeros espacios en el año 2026. En principio se habilitaran unos 2.000 metros cuadrados.

En la primera fase esperamos albergar unas diez empresas residentes y un cowork con capacidad para 30 emprendimientos. También planeamos activar los salones del hotel como espacio para eventos y networking, lo que permitirá generar ingresos y dar sostenibilidad al proyecto”, detalló Villaroel.

El estima que el distrito tardaría entre 10 y 15 años en “madurar”. Pese a que aún no se lanza, ya existirían startups interesadas en sumarse. En la lista aparecen empresas de software, videojuegos, moda regenerativa y robótica.

ADN

Marcelo Hernandez

Contenido patrocinado

&#039;Cuidando al Cuidador&#039;: La Corporación Nacional del Cáncer (CONAC) presenta su nueva plataforma de capacitación gratuita

'Cuidando al Cuidador': La Corporación Nacional del Cáncer (CONAC) presenta su nueva plataforma de capacitación gratuita

Tras el éxito de &#039;El Muro&#039;: confirman que recordado programa de humor chileno regresará a la TV

Tras el éxito de 'El Muro': confirman que recordado programa de humor chileno regresará a la TV

Las uñas de Hailey Bieber que todas querrán tener este verano

Las uñas de Hailey Bieber que todas querrán tener este verano

Bono por Años Cotizados de hasta $100.000: ¿Cuáles son los requisitos para mujeres?

Bono por Años Cotizados de hasta $100.000: ¿Cuáles son los requisitos para mujeres?

Perfumes para el 2026: expertos adelantan las fragancias que marcarán tendencia el próximo año

Perfumes para el 2026: expertos adelantan las fragancias que marcarán tendencia el próximo año

Querido integrante de la familia Bolocco confirma separación: &#039;Estoy pasándola bien ahora&#039;

Querido integrante de la familia Bolocco confirma separación: 'Estoy pasándola bien ahora'

Greg Lake: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Greg Lake: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

¿Peligra su presentación en Super Bowl?: Sting cancela múltiples conciertos en Florida y esta es la razón

¿Peligra su presentación en Super Bowl?: Sting cancela múltiples conciertos en Florida y esta es la razón

Spotify agrega herramienta para entender las letras de &#039;LUX&#039;: Contienen 13 idiomas distintos

Spotify agrega herramienta para entender las letras de 'LUX': Contienen 13 idiomas distintos

El crudo relato de reconocido rostro de TV sobre su lucha contra las drogas: &#039;Consumíamos para no tener hombre&#039;

El crudo relato de reconocido rostro de TV sobre su lucha contra las drogas: 'Consumíamos para no tener hombre'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad