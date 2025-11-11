Estuvo cerrado desde la Pandemia: confirman reapertura de emblemático hotel chileno con casi 90 años de existencia

Un edificio icónico de Viña del Mar volverá a la vida. Recientemente se confirmó la reapertura del Hotel O’Higgins, aquel mítico espacio que, en su mejor momento, recibió a las figuras más importantes de la música que se presentaron en la Quinta Vergara.

Se anunciaron cambios importantes respecto a su uso anterior. El espacio, inaugurado en 1936 y cerrado desde la Pandemia, ahora será el inicio de un distrito tecnorecreativo impulsado por la Municipalidad de Viña del Mar y la Corporación CorpoInnova.

Según detalló LUN, la idea es que en el primer y segundo piso convivan un cowork para 30 emprendimientos, un centro de convenciones, un laboratorio de medios y un makerspace para acercar la tecnología a la ciudadanía.

“El Hotel O’Higgins es un patrimonio para la ciudadanía y para el país. Queremos potenciar esa tradición ligada al entretenimiento, pero ahora unida a la tecnología y la innovación”, dijo Hugo Villaroel, director ejecutivo de CorpoInnova.

Actualmente ya se trabaja en las instalaciones y, según la hoja de ruta, la propuesta es levantar el hub y los primeros espacios en el año 2026. En principio se habilitaran unos 2.000 metros cuadrados.

“En la primera fase esperamos albergar unas diez empresas residentes y un cowork con capacidad para 30 emprendimientos. También planeamos activar los salones del hotel como espacio para eventos y networking, lo que permitirá generar ingresos y dar sostenibilidad al proyecto”, detalló Villaroel.

El estima que el distrito tardaría entre 10 y 15 años en “madurar”. Pese a que aún no se lanza, ya existirían startups interesadas en sumarse. En la lista aparecen empresas de software, videojuegos, moda regenerativa y robótica.