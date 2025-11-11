;

Fiscalía de Atacama desmiente acusaciones de los Cicardini por supuesta “campaña sucia” en su contra: “Son imputaciones graves e infundadas”

El Ministerio Público rechazó los dichos de Daniela y Maglio Cicardini, quienes denunciaron una red vinculada a Luis Hermosilla y acusan persecución política.

Martín Neut

Fiscalia Atacama - Daniella Cicardini

Fiscalia Atacama - Daniella Cicardini

La Fiscalía Regional de Atacama negó las acusaciones de la diputada Daniella Cicardini (PS) y su padre, el alcalde de Copiapó, Maglio Cicardini (IND), quienes denunciaron una presunta red de corrupción en el Ministerio Público vinculada al abogado Luis Hermosilla, imputado en el caso Audio.

En un video difundido en redes sociales, la parlamentaria afirmó que enfrenta una “campaña sucia” y aseguró que “reportajes han revelado los vínculos de la senadora Yasna Provoste con figuras de esa red de poder y favores, como el juez Antonio Ulloa o su asesor Aldo Cornejo”.

Revisa también:

ADN

Su padre sostuvo que Ulloa “tejió una red de influencias en Atacama que incluso alcanzaba a la fiscalía regional”, atribuyendo las causas contra el municipio a “una venganza” de esos sectores.

“Graves e infundadas imputaciones”

En medio de la polémica, la senadora Yasna Provoste (DC) acusó al diputado Daniel Manouchehri (PS) de usar el debate sobre Ulloa “con fines electorales” y lo instó a condenar las denuncias que afectan a la Municipalidad de Copiapó.

El ente persecutor, en tanto, señaló que “rechaza categóricamente las graves e infundadas imputaciones”, asegurando que “no existe registro alguno sobre denuncia o procedimiento penal que respalde esas declaraciones”.

La Fiscalía añadió que los dichos “dañan injustamente la honra institucional y de sus funcionarios”, y precisó que las investigaciones sobre la Municipalidad de Copiapó se originaron “tras informes de la Contraloría o denuncias de terceros”.

Finalmente, reafirmó su compromiso “con la probidad, transparencia y prescindencia política” en todas sus actuaciones.

Contenido patrocinado

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

&#039;Qué ordinariez más grande&#039;: Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

'Qué ordinariez más grande': Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de &#039;Hay que decirlo&#039; tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: &#039;No hablen de mí&#039;

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de 'Hay que decirlo' tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: 'No hablen de mí'

Un momento político y experimental: a 23 años de &#039;Riot Act&#039; de Pearl Jam

Un momento político y experimental: a 23 años de 'Riot Act' de Pearl Jam

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad