Fiscalía de Atacama desmiente acusaciones de los Cicardini por supuesta “campaña sucia” en su contra: “Son imputaciones graves e infundadas”

La Fiscalía Regional de Atacama negó las acusaciones de la diputada Daniella Cicardini (PS) y su padre, el alcalde de Copiapó, Maglio Cicardini (IND), quienes denunciaron una presunta red de corrupción en el Ministerio Público vinculada al abogado Luis Hermosilla, imputado en el caso Audio.

En un video difundido en redes sociales, la parlamentaria afirmó que enfrenta una “campaña sucia” y aseguró que “reportajes han revelado los vínculos de la senadora Yasna Provoste con figuras de esa red de poder y favores, como el juez Antonio Ulloa o su asesor Aldo Cornejo”.

La campaña sucia en nuestra contra NO ES CASUALIDAD. pic.twitter.com/nJGzl1QmQ3 — Diputada Daniella Cicardini (@Dani_Cicardini) November 11, 2025

Su padre sostuvo que Ulloa “tejió una red de influencias en Atacama que incluso alcanzaba a la fiscalía regional”, atribuyendo las causas contra el municipio a “una venganza” de esos sectores.

“Graves e infundadas imputaciones”

En medio de la polémica, la senadora Yasna Provoste (DC) acusó al diputado Daniel Manouchehri (PS) de usar el debate sobre Ulloa “con fines electorales” y lo instó a condenar las denuncias que afectan a la Municipalidad de Copiapó.

El ente persecutor, en tanto, señaló que “rechaza categóricamente las graves e infundadas imputaciones”, asegurando que “no existe registro alguno sobre denuncia o procedimiento penal que respalde esas declaraciones”.

La Fiscalía añadió que los dichos “dañan injustamente la honra institucional y de sus funcionarios”, y precisó que las investigaciones sobre la Municipalidad de Copiapó se originaron “tras informes de la Contraloría o denuncias de terceros”.

Finalmente, reafirmó su compromiso “con la probidad, transparencia y prescindencia política” en todas sus actuaciones.