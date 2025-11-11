;

“Guarda silencio”: Provoste emplaza a Manouchehri a investigar a alcalde de Copiapó, Maglio Cicardini, padre de su pareja

La senadora acusó al diputado de incurrir “en una utilización mañosa” para “hacer campaña por su pareja, que es mi compañera de lista en la elección senatorial de Atacama”.

Ruth Cárcamo

Daniel Manouchehri, Daniella Cicardini y Yasna Provoste | Fotos: Agencia UNO

Daniel Manouchehri, Daniella Cicardini y Yasna Provoste | Fotos: Agencia UNO

La senadora Yasna Provoste (DC) arremetió contra el diputado Daniel Manouchehri (PS), luego de que este la aludiera en medio de la acusación constitucional contra el juez Antonio Ulloa.

Durante la sesión, Manouchehri mencionó supuestas conversaciones entre el juez y el abogado Luis Hermosilla, en las que –según el legislador– se hacía referencia a un presunto apoyo de Provoste en la acusación constitucional que el 2020 amenazaba a la jueza Silvana Donoso.

Al respecto, la senadora comentó en diálogo con T13 Radio que “el diputado incurrió en una utilización mañosa, fuera de contexto, para hacer campaña por su pareja (Daniella Cicardini), que es mi compañera de lista en la elección senatorial de Atacama”.

“No sigan guardando silencio sobre la corrupción...”

“Cuando él dice que quien guarda silencio frente a la corrupción se hace cómplice. Entonces, yo pido que sean coherentes, que no sigan guardando silencio sobre la corrupción que se vive en el municipio que encabeza el padre de su pareja”, añadió en referencia al alcalde de Copiapó, Maglio Cicardini.

Agencia UNO | El alcalde de Copiapó, Maglio Cicardini / Karl Grawe

En esa línea, Yasna Provoste sostuvo que “el municipio ha sido allanado dos veces y no lo están allanando por lindo”. Y cuestionó: “Por qué han callado tanto tiempo durante todas las situaciones que se están viviendo en el municipio de Copiapó”.

“¿Por qué cuando su suegro contrata a empresas fantasmas para defraudar guardan silencio? ¿Por qué él mismo no investiga esas empresas creadas solo para ganar contratos con sobreprecios, que además fueron creados días antes de la subcontratación, pero además en el propio distrito que el diputado representa?”, replicó la senadora.

