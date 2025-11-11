Este martes comenzó el camino de los chilenos en el Challenger de Montevideo, y Cristian Garín (105° ATP) arrancó con el pie derecho su participación en Uruguay.

Por la primera ronda del torneo, el chileno se impuso en sets corridos al argentino Andrea Collarini (273°) por 6-3 y 7-5, en la cancha central del Carrasco Lawn Tennis Club.

Garín, que parte como quinto favorito en la competencia, ahora deberá enfrentar en la ronda de los 16 mejores al ganador del duelo entre el también trasandino Alex Barrena (176°) y el estadounidense Tristan Boyer (144°).

Con la victoria conseguida, tenista nacional suma puntos de oro en el Ranking ATP, quedando 102 del mundo en el Live Ranking.

De seguir avanzando, podría entrar al top 100 y comenzar a ilusionarse con el primer Grand Slam de 2026, el Australian Open.