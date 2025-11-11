;

VIDEO. Cristian Garín arranca con el pie derecho en el Challenger de Montevideo y ya roza el top 100 del Ranking ATP

El segundo mejor tenista nacional se impuso sin mayores complicaciones al argentino Andrea Collarini.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Tim Clayton

Este martes comenzó el camino de los chilenos en el Challenger de Montevideo, y Cristian Garín (105° ATP) arrancó con el pie derecho su participación en Uruguay.

Por la primera ronda del torneo, el chileno se impuso en sets corridos al argentino Andrea Collarini (273°) por 6-3 y 7-5, en la cancha central del Carrasco Lawn Tennis Club.

Revisa también:

ADN

Garín, que parte como quinto favorito en la competencia, ahora deberá enfrentar en la ronda de los 16 mejores al ganador del duelo entre el también trasandino Alex Barrena (176°) y el estadounidense Tristan Boyer (144°).

Con la victoria conseguida, tenista nacional suma puntos de oro en el Ranking ATP, quedando 102 del mundo en el Live Ranking.

De seguir avanzando, podría entrar al top 100 y comenzar a ilusionarse con el primer Grand Slam de 2026, el Australian Open.

Contenido patrocinado

&#039;Cuidando al Cuidador&#039;: La Corporación Nacional del Cáncer (CONAC) presenta su nueva plataforma de capacitación gratuita

'Cuidando al Cuidador': La Corporación Nacional del Cáncer (CONAC) presenta su nueva plataforma de capacitación gratuita

Tras el éxito de &#039;El Muro&#039;: confirman que recordado programa de humor chileno regresará a la TV

Tras el éxito de 'El Muro': confirman que recordado programa de humor chileno regresará a la TV

Las uñas de Hailey Bieber que todas querrán tener este verano

Las uñas de Hailey Bieber que todas querrán tener este verano

Bono por Años Cotizados de hasta $100.000: ¿Cuáles son los requisitos para mujeres?

Bono por Años Cotizados de hasta $100.000: ¿Cuáles son los requisitos para mujeres?

Perfumes para el 2026: expertos adelantan las fragancias que marcarán tendencia el próximo año

Perfumes para el 2026: expertos adelantan las fragancias que marcarán tendencia el próximo año

Querido integrante de la familia Bolocco confirma separación: &#039;Estoy pasándola bien ahora&#039;

Querido integrante de la familia Bolocco confirma separación: 'Estoy pasándola bien ahora'

Greg Lake: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Greg Lake: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

¿Peligra su presentación en Super Bowl?: Sting cancela múltiples conciertos en Florida y esta es la razón

¿Peligra su presentación en Super Bowl?: Sting cancela múltiples conciertos en Florida y esta es la razón

Spotify agrega herramienta para entender las letras de &#039;LUX&#039;: Contienen 13 idiomas distintos

Spotify agrega herramienta para entender las letras de 'LUX': Contienen 13 idiomas distintos

El crudo relato de reconocido rostro de TV sobre su lucha contra las drogas: &#039;Consumíamos para no tener hombre&#039;

El crudo relato de reconocido rostro de TV sobre su lucha contra las drogas: 'Consumíamos para no tener hombre'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad