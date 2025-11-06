Cristian Garin se une a Tomás Barrios en los cuartos de final del Challenger de Lima

Cristian Garin (104° en el ranking de la ATP) avanzó este jueves a los cuartos de final del Challenger de Lima 2, en Perú, luego de imponerse en su duelo de octavos al ruso Ivan Gakhov (266°).

El tenista chileno, que venía de vencer en su debut al kazajo Timofey Skatov (237°), derrotó al europeo por parciales de 6-3 y 6-3, en un partido que se extendió por una hora y 29 minutos.

El primer set tuvo dos quiebres a favor del nacional, que inclinaron la balanza a su favor, mientras que en la segunda manga sufrió un rompimiento en el arranque, aunque recuperó y concretó otras dos rupturas para quedarse con la victoria.

Ahora, Garin enfrentará en cuartos de final al ganador del duelo entre el peruano Gonzalo Bueno (218°) y el argentino Alex Barrena (177°), a disputarse este jueves no antes de las 19:30 horas.

De momento, “Gago” está ubicándose en el puesto 105° del Ranking Live, por lo que una nueva victoria lo acercaría aún más a su gran objetivo antes de finalizar el año: volver al top 100.

Cabe recordar que Tomás Barrios también jugará la ronda de los ocho mejores en el Challenger de Lima. Ayer miércoles, el chillanejo venció en tres sets al libanés Hady Habib (174°) y mañana se medirá contra el argentino Juan Bautista Torres (381°).