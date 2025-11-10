Barrios subió tras salir campeón en Lima y se acercó a Garin: así quedaron los chilenos en el ranking ATP

Los tenistas chilenos comenzaron la semana con nuevos puestos en el ranking ATP, el cual se actualizó este lunes. Alejandro Tabilo y Tomás Barrios registraron ascensos, mientras que el resto perdió terreno en el escalafón mundial.

En el caso de Tabilo, escaló 8 casilleros y alcanzó el lugar 81° de la clasificación tras su paso por el ATP de Atenas, donde cayó en octavos de final ante Novak Djokovic.

Por su parte, Barrios dio un importante salto en el ranking luego de coronarse campeón del Challenger de Lima el pasado domingo. El chillanejo subió 11 escalones y ahora figura en la posición 111°.

Sin embargo, Cristian Garin y Nicolás Jarry sufrieron leves caídas. “Gago” descendió una plaza y quedó en la ubicación 105°, mientras que el “Nico” bajó dos casilleros y cayó al puesto 122°.

Así están los tenistas chilenos en el ranking ATP (dentro del top 1.000)