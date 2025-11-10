VIDEOS. Sinner da un golpe de autoridad en su debut por las ATP Finals
El italiano no dio espacio a dudas durante el estreno en Turín.
Este lunes se completó la disputa de la primera fecha de la fase de grupos de las ATP Finals, el torneo que reúne a los ocho mejores jugadores de la temporada.
Ayer, por el grupo A, Carlos Alcaraz venció a Alex de Minaur, mientras que Alexander Zverev se impuso a Ben Shelton por el grupo B.
En tanto, hoy lunes fue el debut de los italianos que disputan el campeonato en Turín, con resultados disímiles.
Por un parte, por el grupo A, Lorenzo Musetti, 9 del ranking ATP, no pudo con la solvencia del estadounidense Taylor Fritz, 6 del mundo, por parciales de 6/3 y 6/4.
Sin embargo, el máximo ídolo local y campeón defensor, Jannik Sinner arrancó con el pie derecho.
El actual 2 del mundo sumó ya 12 sets ganados consecutivamente en Turín, luego de imponerse con claridad por 7/5 y 6/1 al canadiense Félix Auger-Aliassime.
Jannik Sinner completó así un rendimiento sobresaliente, considerando que suma 68 victorias en sus últimos 74 encuentros. Su próximo duelo será el miércoles, cuando se mida ante Alexander Zverev.
