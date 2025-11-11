Cierre de campaña de Jeannette Jara en plaza de Maipú / VICTOR HUENANTE

La candidata de Unidad por Chile y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara, realizó este martes el cierre de su campaña metropolitana en la Plaza de Maipú, ante cerca de 10 mil personas. En la actividad participaron figuras del oficialismo como Tomás Vodanovic y Matías Toledo.

Desde el escenario, Jara llamó a mantener la confianza en el país: “Chile no se cae a pedazos, somos un gran país con un gran futuro por delante”.

También anunció medidas contra la corrupción, afirmando que “vamos a darle donde más les duele, en la ruta del dinero sucio, vamos a levantar el secreto bancario”.

“Tenemos la posibilidad de tener un gran futuro”

En materia económica, comprometió un ingreso vital de 750 mil pesos, señalando que “me voy a asegurar de que cada familia llegue tranquila a fin de mes”.

Además, aseguró que su gobierno impulsará una reforma a la salud pública y destacó el avance del proyecto de sala cuna universal, enfatizando que “aunque Kast se oponga, no vamos a parar”.

La candidata cerró su discurso denunciando desinformación en la campaña: “Intentaron manchar nuestra candidatura, pero yo no me voy a cansar, porque soy una luchadora”. “Tenemos la posibilidad de tener un gran futuro, como nuestra patria lo merece”, sentenció la exministra.