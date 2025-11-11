No hay dudas de que Toy Story es una de las franquicias más populares de The Walt Disney Company y Pixar Animation Studios, con miles de fanáticos en todos el mundo.

Desde el lanzamiento de su primera película en 1995, más de una generación se ha maravillado con la historia de estos juguetes que cobran vida para entretenernos y transmitirnos valores.

Ahora, más de 30 años después, nos preparamos para la llegada de Toy Story 5, un nuevo largometraje que llega a expandir la historia central de la saga.

A pesar de que se pensaba que ya se había cerrado el ciclo, aún queda más por ver y los carismáticos personajes aún tienen mucho por contarnos.

Tras una larga espera en la que fueron surgiendo diversos detalles cargados de rumores y especulaciones, hoy finalmente tenemos el primer tráiler oficial.

Buzz, Woody, Jessie y el resto de la pandilla están de regreso, esta vez para enfrentar una nueva amenaza que surge desde la oscuridad de los tiempos modernos: Lilypad, una tablet que con su alta tecnología pone en jaque a los clásicos juguetes.

“¿La era de los juguetes terminó?“, plantea el avance, mientra vemos a algunos de los personajes aterrorizados por este dispositivo electrónico que emociona a los más pequeños del hogar y parece dejar en el olvido a los juguetes.

Así, los protagonistas deberán encontrar la forma de superar un nuevo obstáculo y mantenerse vigentes a pesar del paso del tiempo y la llegada de nuevos atractivos.