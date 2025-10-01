Salen a la luz nuevas noticias sobre “Toy Story 5″: trama pondrá el foco en un icónico personaje

Hace ya bastante tiempo que se viene hablando de Toy Story 5, la nueva película de la popular franquicia de Pixar Animation Studios que llega con más aventuras y un toque de nostalgia.

La clásica saga que vio la luz en 1995 sigue expandiéndose con el pasar de los años y estamos cada vez más cerca de conocer su quinta entrega.

Desde su anuncio hemos conocido diferentes actualizaciones, incluyendo la aparición de un nuevo personaje y la problemática en torno a la cual girará la trama.

A poco menos de un año del lanzamiento, Tim Allen, voz original (en inglés) de Buzz Lightyear, entregó más pistas sobre lo que podremos ver en pantalla.

Durante una entrevista en el programa Live with Kelly and Mark, el actor explicó que esta vez la historia se centrará en Jessie, aunque también incluirá la reunión de los personajes clásicos.

Otro punto que adelantó Allen es que en el filme “aparecen un montón de Buzzs, un montón de mí mismo”. Y si bien no entregó detalles, aseguró que “hay una razón para eso”.

“Es una historia independiente y yo tengo que poner voz a todos ellos”, adelantó, dejando pistas interesantes pero sin adelantar nada sobre la cinta.

La revelación confirma que Pixar apostará por un giro narrativo distinto al de entregas anteriores, con la presencia de múltiples versiones del guardián espacial y el foco puesto en la vaquera.

Ampliar

La película llega bajo la dirección de Andrew Stanton, uno de los creativos históricos de Pixar Studios y que busca el éxito en un contexto clave para la firma.

Conforme a la información preliminar, el filme abordará cómo las nuevas tecnologías impactan en el mundo de los juguetes tradicionales, planteando un desafío que Woody, Buzz, Jessie y compañía.

El estreno de Toy Story 5 está agendado para el 19 de junio de 2026 y promete ser un gran golpe que signifique un nuevo impulso para la compañía.