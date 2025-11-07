;

Sydney Sweeney, Ana de Armas y Vanessa Kirby protagonizan una interesante película basada en una historia real que no te puedes perder en Prime Video

Se trata de un intenso thriller de supervivencia dirigido por Ron Howard.

José Campillay

Cuando una película está basada en una historia real suma un valor agregado muy interesante, llamando aún más la atención del público. Ese es el caso de Edén.

El filme dirigido por Ron Howard se estrenó en 2024 bajo un guion de Noah Pink y un elenco de lujo encabezado por Jude Law, Sydney Sweeney, Ana de Armas, Vanessa Kirby y Daniel Brühl.

Ambientada en 1929, sigue la historia de un grupo de alemanes que abandona la civilización para buscar un paraíso en la isla Floreana, en las Islas Galápagos.

El médico Friedrich Ritter (Law) y su esposa Dora Strauch (Kirby), quien sufre de esclerosis múltiple, lideran este viaje con la esperanza de encontrar un refugio lejos de la corrupción y los valores burgueses que los rodean.

Sin embargo, esta utopía que pudieron vivir durante un par de años, pronto se ve marcada por tensiones, rivalidades, violencia y oscuros secretos entre los colonos.

La cinta nos muestra un episodio particular ocurrido en la década de 1930 en Floreana, donde varios europeos intentaron establecer una comunidad idealista.

Sin embargo, como muestra la trama, la realidad fue mucho más compleja y dramática. Entre los hechos más relevantes hay desapariciones inexplicables, muertes sospechosas y conflictos violentos que mancharon la supuesta utopía.

Howard y Pink hicieron un trabajo de investigación a fondo y visitaron la isla para asegurar la verosimilitud histórica y capturar la esencia de esta peculiar aventura humana.​

Así, Edén no solo cautiva por su historia y su elenco, sino que también impresiona por la atmósfera tensa y representación precisa, ofreciendo una mirada profunda a las decisiones humanas bajo circunstancias extremas.

Esta película se posiciona como una pieza imperdible para los amantes del cine histórico y los thrillers psicológicos, con la posibilidad de verse actualmente en Prime Video.

