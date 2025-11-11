¿Se retira? Morgan Freeman habló sobre su futuro en la industria cinematográfica

No hay dudas de que Morgan Freeman es uno de los actores más populares de Hollywood, con miles de fanáticos que siguen de cerca cada uno de sus pasos incluso hoy, a sus 88 años.

Con seis décadas de carrera, son varios los proyectos en los que ha trabajado, incluyendo títulos destacados como El chofer y la señora Daisy, Sueños de fuga, Tiempos de gloria, Los imperdonables y Batman, entre otros.

Con su vasta trayectoria, en la actualidad muchos se preguntan si ya está pensando en dar un paso al costado y finalmente retirarse de la actuación. Hay que recordar que su más reciente trabajo fue para Los ilusionistas 3.

Fue el propio Freeman quien se refirió al tema en conversación con The Guardian y reconoció que “a veces la idea de la jubilación me rondaba la cabeza”, algo que no sorprende a nadie considerando su edad.

“Pero en cuanto mi agente me dice que hay un trabajo, que alguien me quiere o que me han hecho una oferta, todo vuelve a ser como ayer: ¿Cuánto vas a pagar?, ¿Dónde vamos a estar?“, contrastó, dejando claro que aún está esa motivación.

“El apetito sigue estando ahí. Reconozco que ha disminuido un poco, pero no lo suficiente como para que suponga una diferencia significativa”, comentó el intérprete.

De esta manera, queda claro que aún tenemos más de Morgan Freeman para ver en pantalla, una leyenda del cine que aún no considera seriamente la idea de retirarse y sigue motivado con la actuación profesional.

Incluso, el actor ya tiene varios proyectos en marcha, entre ellos una película titulada Hate to See You Go , donde interpretará a un veterano músico de blues que no quiere dejar la escena y emprende un viaje con su banda para seguir tocando.