;

¿Se retira? Morgan Freeman habló sobre su futuro en la industria cinematográfica

El actor de 88 años lleva seis décadas de carrera y varios títulos destacados en su trayectoria.

José Campillay

Getty Images

Getty Images

No hay dudas de que Morgan Freeman es uno de los actores más populares de Hollywood, con miles de fanáticos que siguen de cerca cada uno de sus pasos incluso hoy, a sus 88 años.

Con seis décadas de carrera, son varios los proyectos en los que ha trabajado, incluyendo títulos destacados como El chofer y la señora Daisy, Sueños de fuga, Tiempos de gloria, Los imperdonables y Batman, entre otros.

Con su vasta trayectoria, en la actualidad muchos se preguntan si ya está pensando en dar un paso al costado y finalmente retirarse de la actuación. Hay que recordar que su más reciente trabajo fue para Los ilusionistas 3.

Fue el propio Freeman quien se refirió al tema en conversación con The Guardian y reconoció que “a veces la idea de la jubilación me rondaba la cabeza”, algo que no sorprende a nadie considerando su edad.

Revisa también:

ADN

“Pero en cuanto mi agente me dice que hay un trabajo, que alguien me quiere o que me han hecho una oferta, todo vuelve a ser como ayer: ¿Cuánto vas a pagar?, ¿Dónde vamos a estar?“, contrastó, dejando claro que aún está esa motivación.

El apetito sigue estando ahí. Reconozco que ha disminuido un poco, pero no lo suficiente como para que suponga una diferencia significativa”, comentó el intérprete.

De esta manera, queda claro que aún tenemos más de Morgan Freeman para ver en pantalla, una leyenda del cine que aún no considera seriamente la idea de retirarse y sigue motivado con la actuación profesional.

Incluso, el actor ya tiene varios proyectos en marcha, entre ellos una película titulada Hate to See You Go , donde interpretará a un veterano músico de blues que no quiere dejar la escena y emprende un viaje con su banda para seguir tocando.

Contenido patrocinado

&#039;Cuidando al Cuidador&#039;: La Corporación Nacional del Cáncer (CONAC) presenta su nueva plataforma de capacitación gratuita

'Cuidando al Cuidador': La Corporación Nacional del Cáncer (CONAC) presenta su nueva plataforma de capacitación gratuita

Tras el éxito de &#039;El Muro&#039;: confirman que recordado programa de humor chileno regresará a la TV

Tras el éxito de 'El Muro': confirman que recordado programa de humor chileno regresará a la TV

Las uñas de Hailey Bieber que todas querrán tener este verano

Las uñas de Hailey Bieber que todas querrán tener este verano

Bono por Años Cotizados de hasta $100.000: ¿Cuáles son los requisitos para mujeres?

Bono por Años Cotizados de hasta $100.000: ¿Cuáles son los requisitos para mujeres?

Perfumes para el 2026: expertos adelantan las fragancias que marcarán tendencia el próximo año

Perfumes para el 2026: expertos adelantan las fragancias que marcarán tendencia el próximo año

Querido integrante de la familia Bolocco confirma separación: &#039;Estoy pasándola bien ahora&#039;

Querido integrante de la familia Bolocco confirma separación: 'Estoy pasándola bien ahora'

Greg Lake: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Greg Lake: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

¿Peligra su presentación en Super Bowl?: Sting cancela múltiples conciertos en Florida y esta es la razón

¿Peligra su presentación en Super Bowl?: Sting cancela múltiples conciertos en Florida y esta es la razón

Spotify agrega herramienta para entender las letras de &#039;LUX&#039;: Contienen 13 idiomas distintos

Spotify agrega herramienta para entender las letras de 'LUX': Contienen 13 idiomas distintos

El crudo relato de reconocido rostro de TV sobre su lucha contra las drogas: &#039;Consumíamos para no tener hombre&#039;

El crudo relato de reconocido rostro de TV sobre su lucha contra las drogas: 'Consumíamos para no tener hombre'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad