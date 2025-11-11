En conversación con Los Tenores, Cristián Muñoz, entrenador campeón de la Primera B con la Universidad de Concepción, confirmó que actualmente se encuentra sin club, analizó su corta, pero destacada carrera como técnico en el ascenso y dejó una gran reflexión sobre los entrenadores chilenos.

“Terminé contrato con la Universidad de Concepción, como lo dije al final del partido, así que ahora estoy descansando y disfrutando del momento. Con el pasar de los días veremos qué nos depara el destino, pero por lo pronto, mi contrato con la U de Conce terminó después del partido con Copiapó”, comenzó comentando el DT de 42 años.

Sobre sus intenciones para la próxima temporada, señaló: “Desde que empecé a dirigir en el Sifup, después de mi retiro, mi intención siempre ha sido dirigir la mayor cantidad de partidos posibles. En los últimos tres años ya me he acercado a los 93 partidos, algo muy importante, porque el técnico va creciendo con base en las vivencias”.

“Si bien he tenido buenos resultados los últimos dos años en el ascenso, más allá de dirigir en Primera, el técnico tiene que ir madurando y la verdad es que este año ha sido maravilloso. Creo que uno tiene que ir proyectándose y buscando equipos que te permitan desarrollarte, algo que para mí es súper importante”, continuó Muñoz.

¿Qué opinas del gran año 2025 que tuvieron los entrenadores chilenos?

“El técnico primero tiene que generar un estilo, que su equipo sea reconocido por su forma de jugar, y yo creo que eso pasó este año. Coquimbo tiene una forma determinada de jugar y nosotros también, entonces, más allá de compararnos con los extranjeros, tenemos la tarea de seguir creciendo”.

En la misma línea, agregó que “están las herramientas y hay material en Chile. Somos nosotros los encargados de que esas oportunidades se sigan generando. Si a nosotros nos va bien, más puertas se les van a abrir a los técnicos nacionales”.

Además, tuvo palabras para Luis Rojas, cuyo fichaje en invierno fue clave para conseguir el ascenso. “Era el jugador que necesitábamos en el segundo semestre, porque el plantel requería esa jerarquía. Fue un acierto, un golpe al mercado, porque no estaba en la órbita de nadie. Es un jugador diferente a lo que tenemos en el fútbol nacional. Más que recuperar un jugador para la U de Conce, recuperamos un jugador para Chile”, sentenció Cristián Muñoz en Los Tenores.