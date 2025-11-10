La declaración de Esteban Pavez, capitán de Colo Colo, afirmando que la Universidad Católica es la institución más grande de Chile, generó una ola de críticas por parte de los hinchas albos.

Las opiniones sobre qué club es el más importante del país pueden ser diversas, por lo que el equipo de ADN Deportes consultó a dos futbolistas que vistieron ambas camisetas: Roberto Gutiérrez y Roberto Cereceda, quienes dieron su punto de vista sobre la polémica.

“Yo coincido plenamente con lo que dice Esteban. A nivel institucional, en Chile, Católica es lejos la mejor y más grande, y hoy dio un golpe gigante con el estadio que construyó”, señaló el “Pájaro”, quien jugó en Colo Colo entre 2011 y 2012.

“Lógicamente va a causar repercusión, porque él está muy identificado con Colo Colo. Además, el hincha es muy fanático y no sabe separar las declaraciones”, agregó el delantero, que anotó 50 goles en la precordillera.

Por su parte, Cereceda, que estuvo en los albos entre 2007 y 2011, antes de partir a la UC la temporada siguiente, defendió a su excompañero: “Estoy seguro de que Pavez es una de las personas que más ama a la institución. Fue criado en Colo Colo desde pequeño, le tocó salir, después volver, ser capitán y campeón”.

“Creo que están abusando de una mala interpretación, porque estoy seguro de que para él Colo Colo es el equipo más grande en todo sentido”, sentenció el “Eléctrico”.