Franco Parisi postula a campeón de Copa Libertadores con Colo Colo como su Ministro de Deportes

Este domingo 16 de noviembre, los chilenos volverán a las urnas para las Elecciones Presidenciales, y los candidatos buscan sumar sus últimos votos para llegar a La Moneda.

Uno de los que intenta ganarse las preferencias del mundo futbolero es Franco Parisi, quien en diálogo con La Tercera postuló a un campeón de la Copa Libertadores con Colo Colo como su eventual Ministro del Deporte.

El candidato del Partido de la Gente aseguró que Rubén Martínez, goleador del “Cacique” en la histórica campaña de 1991, sería su elegido para ocupar ese cargo. Sin embargo, en caso de consagrarse como nuevo presidente de Chile, Parisi lo tendrá difícil para incluir al exdelantero en su gabinete.

Esto, porque al igual que él, Martínez también está en campaña electoral: postula como concejal por el distrito 18 en la Región del Maule.

El caso del exgoleador albo no es el único vínculo entre el fútbol y la política en este proceso. Primero fue Claudio Bravo quien apareció en el radar de Evelyn Matthei como posible Ministro del Deporte, mientras que Rodrigo “Polaco” Goldberg forma parte del comando de Jeanette Jara desde el inicio de su campaña.