;

Franco Parisi postula a campeón de Copa Libertadores con Colo Colo como su Ministro de Deportes

Al igual que Claudio Bravo y Evelyn Matthei, el fútbol vuelve a ser clave en las campañas de los candidatos para las Elecciones Presidenciales.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / RAUL BRAVO

Este domingo 16 de noviembre, los chilenos volverán a las urnas para las Elecciones Presidenciales, y los candidatos buscan sumar sus últimos votos para llegar a La Moneda.

Uno de los que intenta ganarse las preferencias del mundo futbolero es Franco Parisi, quien en diálogo con La Tercera postuló a un campeón de la Copa Libertadores con Colo Colo como su eventual Ministro del Deporte.

El candidato del Partido de la Gente aseguró que Rubén Martínez, goleador del “Cacique” en la histórica campaña de 1991, sería su elegido para ocupar ese cargo. Sin embargo, en caso de consagrarse como nuevo presidente de Chile, Parisi lo tendrá difícil para incluir al exdelantero en su gabinete.

Revisa también:

ADN

Esto, porque al igual que él, Martínez también está en campaña electoral: postula como concejal por el distrito 18 en la Región del Maule.

El caso del exgoleador albo no es el único vínculo entre el fútbol y la política en este proceso. Primero fue Claudio Bravo quien apareció en el radar de Evelyn Matthei como posible Ministro del Deporte, mientras que Rodrigo “Polaco” Goldberg forma parte del comando de Jeanette Jara desde el inicio de su campaña.

Contenido patrocinado

&#039;Cuidando al Cuidador&#039;: La Corporación Nacional del Cáncer (CONAC) presenta su nueva plataforma de capacitación gratuita

'Cuidando al Cuidador': La Corporación Nacional del Cáncer (CONAC) presenta su nueva plataforma de capacitación gratuita

Tras el éxito de &#039;El Muro&#039;: confirman que recordado programa de humor chileno regresará a la TV

Tras el éxito de 'El Muro': confirman que recordado programa de humor chileno regresará a la TV

Las uñas de Hailey Bieber que todas querrán tener este verano

Las uñas de Hailey Bieber que todas querrán tener este verano

Bono por Años Cotizados de hasta $100.000: ¿Cuáles son los requisitos para mujeres?

Bono por Años Cotizados de hasta $100.000: ¿Cuáles son los requisitos para mujeres?

Perfumes para el 2026: expertos adelantan las fragancias que marcarán tendencia el próximo año

Perfumes para el 2026: expertos adelantan las fragancias que marcarán tendencia el próximo año

Querido integrante de la familia Bolocco confirma separación: &#039;Estoy pasándola bien ahora&#039;

Querido integrante de la familia Bolocco confirma separación: 'Estoy pasándola bien ahora'

Greg Lake: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Greg Lake: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

¿Peligra su presentación en Super Bowl?: Sting cancela múltiples conciertos en Florida y esta es la razón

¿Peligra su presentación en Super Bowl?: Sting cancela múltiples conciertos en Florida y esta es la razón

Spotify agrega herramienta para entender las letras de &#039;LUX&#039;: Contienen 13 idiomas distintos

Spotify agrega herramienta para entender las letras de 'LUX': Contienen 13 idiomas distintos

El crudo relato de reconocido rostro de TV sobre su lucha contra las drogas: &#039;Consumíamos para no tener hombre&#039;

El crudo relato de reconocido rostro de TV sobre su lucha contra las drogas: 'Consumíamos para no tener hombre'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad