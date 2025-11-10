“En cualquier país…”: la categórica frase del DT de Flamengo por la no citación de Erick Pulgar en La Roja

Erick Pulgar, de gran presente en Brasil, es uno de los principales ausentes en la nómina de Chile para los amistosos contra Perú y Rusia por la fecha FIFA de noviembre.

Anoche, el volante chileno firmó otra actuación destacada, siendo titular en el triunfo 3-2 de Flamengo sobre el Santos de Neymar.

Tras el partido, el técnico del “Mengao”, Filipe Luis, abordó la no citación del mediocampista en La Roja y lanzó una categórica frase. “Para mí, ya lo he dicho muchas veces, Erick es de selección en cualquier país del mundo”, aseguró.

“No sé qué habrá pasado, pero no tengo ninguna duda de que Erick es un jugador importante para la selección chilena”, agregó el entrenador brasileño.

Por último, Filipe Luis entregó una posible explicación del porqué Nicolás Córdova no llamó a Erick Pulgar. “Supongo que han tenido en cuenta el momento de la temporada de Flamengo y que Chile no se juega nada”, concluyó.

Vale destacar que Flamengo está peleando el título del Brasileirao, donde hoy comparte el liderato con Palmeiras. Y en unas semanas más, ambos equipos jugarán la final de la Copa Libertadores.