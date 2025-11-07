;

Santiago Morning oficializa la apelación que tiene postergada la Liguilla de Ascenso en la Primera B

El cuadro microbusero busca revertir el fallo que los castigó por la presencia de Esteban Paredes en su banca durante dos partidos.

Carlos Madariaga

Eduardo Figueroa

Santiago Morning oficializa la apelación que tiene postergada la Liguilla de Ascenso en la Primera B / Cristofer Devia/ Uno noticias

La Liguilla de Ascenso se mantiene aún a la espera de que pueda agendarse en torno a la disputa de los primeros partidos para ver el segundo club que subirá desde la Primera B a la Primera División.

Todo debido a la situación jurídica que atraviesa Santiago Morning, sancionado con seis puntos menos y una multa de 500 UF por haber dispuesto en la banca a su gerente deportivo, Esteban Paredes.

¿Qué tiene que ver el “Chago” en todo esto? Uno de los partidos involucrados en el castigo es el 3-0 sobre Cobreloa, que de pasar a ser 0-3 cambia la tabla de la Primera B.

Según información de ADN Deportes, Santiago Morning apeló ayer jueves ante la segunda sala del Tribunal de Disciplina y se espera que la audiencia se desarrolle entre martes y miércoles de la próxima semana para una resolución rápida.

Si se ratifica la sanción contra Santiago Morning, Cobreloa pasará a ser el segundo en la tabla, pasando a la ronda de semifinales de la Liguilla de Ascenso, con lo que Deportes Copiapó jugará ante Santiago Wanderers.

En caso de que se acojan los argumentos del cuadro “microbusero”, el “León de Atacama” pasará a ocupar dicho lugar y, con ello, los loínos serían el rival de Santiago Wanderers en la postemporada.

