Djokovic logra su título 101 a nivel ATP y benefició a su rival / Milos Bicanski

Novak Djokovic sigue alargando su historia y legado en el mundo del tenis, siendo ya el máximo ganador de títulos de Grand Slam a nivel masculino.

Este sábado, el serbio abrochó el título 101 de su extensa y espectacular carrera al ganar la primera edición del ATP 250 de Atenas.

El actual número 5 del mundo, eso sí, no tuvo una faena sencilla en la cancha dura indoor de la capital de Grecia, pues debió enfrentar al 9 del orbe, Lorenzo Musetti, que precisaba ganar para asegurar su cupo en la ATP Finals.

El italiano ganó el primer set por 6/4, pero “Nole” volvió por sus fueros para ganar los dos siguientes parciales por 6/3 y 7/5, celebrando con todo su remontada luego de 3 horas de juego.

Sin embargo, tras levantar el título en Atenas, Novak Djokovic informó en sus redes sociales que renunció a disputar las ATP Finals producto de una lesión sufrida en la definición, dando ya por cerrada su temporada, ubicándose como el tercer jugador con más trofeos en la historia, solo superado por los 103 de Roger Federer y los 109 de Jimmy Connors.

Así las cosas, pese a sufrir la derrota en la final, Lorenzo Musetti ingresó automáticamente a la disputa del torneo que reúne a los ocho mejores del planeta en Turin.