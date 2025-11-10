Francisco Cayulef debuta en China por el Masters de tenis en silla de ruedas: “Es la mejor temporada de mi carrera” / Diego Sáez

Francisco Cayulef, uno de los referentes del tenis paralímpico chileno, se trasladó a China, donde hoy lunes debutó en el Masters de tenis en silla de ruedas.

El nacional clasificó al torneo que se disputa en Zhejiang, donde jugará tanto en singles como en dobles de la categoría quads, en virtud de su séptimo lugar en el ranking planetario.

“Es la mejor temporada de mi carrera y eso me permitió clasificar. Estoy contento y expectante de quedar entre los cuatro mejores del torneo. Fue una temporada parejita, jugué en los cuatro Grand Slam”, aseguró en diálogo con ADN TOP, mostrando su mesura, considerando que quedó sorteado en el grupo para jugar con el 2 y 3 del mundo, Sam Schroder y Guy Sasson, respectivamente.

“Hay que ir paso a paso. Este año los tres primeros están un escalón arriba. He mejorado mucho respecto a otras temporadas, pero mi objetivo es estar en semifinales. Si llego a ganarle a alguna de mis bestias negras, se me abre el apetito”, reconoció Francisco Cayulef, no del todo contento con que el Masters de tenis en silla de ruedas se dispute en arcilla.

“No me gusta mucho, porque soy muy liviano y los dos primeros impulsos, que son vitales, me cuestan más porque me resbalo”, reconoció.

Hoy lunes, Francisco Cayulef no pudo en su debut en singles con el 2 del mundo, Sam Schroder, que lo venció por 6/1 y 6/3.

Mañana martes, junto al argentino Gonzalo Lazarte, se estrenará en los dobles, enfrentando al binomio del israelí Guy Sasson y el neerlandés Niels Vink. Además, jugará su segundo partido en singles, donde se medirá ante el australiano Jin Woodman, 8 del planeta.

Todo apuntando ya a su temporada 2026. “El 2, 3 de enero parto a la gira australiana. Hay poco descanso, pero muchas ganas de seguir subiendo mi nivel. Espero seguir alcanzando un mejor ranking y soñar, por qué no, con un título de Grand Slam”, cerró Francisco Cayulef en ADN TOP.