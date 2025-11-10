Al igual que en nuestro país, la Primera División de Colombia también se encuentra en sus últimas fechas, y los equipos comienzan a definir sus últimas chances para entrar en la zona de playoffs con la que cierra el torneo.

Uno de los equipos que se jugaba todo este fin de semana era Independiente de Santa Fe, que se encontraba en la duodécima posición, fuera de los ocho primeros que avanzan a la liguilla, con solo dos partidos por disputar en la fase regular.

Por eso, ganarle al Deportivo Cali era fundamental. Sin embargo, no lo estaban consiguiendo hasta que apareció Harold Mosquera y, en la última jugada del partido, anotó uno de los mejores goles del año.

Cuando el cronómetro indicaba 95 minutos, Independiente de Santa Fe mandó un centro pasado que fue capturado por Mosquera. Con el primer control se sacó a su marca para entrar solo al área y, cuando todos pensaron que iba a enviar un pase atrás, el extremo vio al arquero mal posicionado y decidió picarle el balón, dejando a todos mirando cómo la pelota entraba lentamente en el arco.

El tanto hizo estallar el Estadio El Campín, con hinchas que se llenaron de ilusión para la última fecha, ya que con el triunfo, el “Cardenal” quedó en la novena posición con 28 puntos, a solo uno de Alianza FC, su rival en la jornada final de la fase regular.