Una increíble y emocionante imagen marcó la definición del título de la Liga Colombiana, que se disputó este domingo entre Independiente Santa Fe e Independiente Medellín en el Estadio Atanasio Girardot.

Esto porque el histórico delantero colombiano, Hugo Rodallega, vivió una jornada de película al lesionarse, romper en llanto y marcar el gol que le permitió a Santa Fe salir campeón de la Liga BetPlay I-2025.

Todo ocurrió al minuto 77, cuando el partido estaba igualado 1-1 y parecía definirse en penales. En ese momento, la transmisión mostró a Rodallega cojeando y llorando desconsolado producto de una lesión. Incluso, el ariete de 39 años pidió el cambio.

Sin embargo, el goleador no salió y a los pocos segundos de esa escena, llegó cojeando al área rival para capturar un centro desde la derecha y marcar el 2-1 definitivo que terminó dándole a Santa Fe el décimo título de su historia.

Con ese gol y en medio de lágrimas, Rodallega se retiró del campo y sus compañeros se encargaron de no dejar escapar la ventaja. “Desde el calentamiento ya sentía algo en el abductor, se lo dije al doctor. La idea era no jugar. Pero al final dije: ‘No me salgo, voy hasta el final, de aquí me salgo solo cuando yo diga’”, reconoció el futbolista tras el partido en diálogo con Win+Fútbol.

Tras la obtención del título, los hinchas de Independiente Santa Fe vivieron una verdadera fiesta en Bogotá. Al no poder asistir al estadio en Medellín, uno de los puntos de concentración que tuvieron los fanáticos fue el Movistar Arena, cerca del Estadio El Campín, donde se mostró en las pantallas gigantes del recinto la frase: “Santa Fe campeón”.