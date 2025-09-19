;

General Iturriaga califica como “traidores” a militares vinculados al narcotráfico

Durante su último desfile en la Parada Militar 2025, el comandante en jefe del Ejército se refirió a los casos que han afectado a la institución.

Verónica Villalobos

Santiago

El general Javier Iturriaga, en su último acto como comandante en jefe, abordó los casos de narcotráfico al interior del Ejército, calificando a los involucrados como “verdaderos traidores que se han pasado al lado oscuro, son delincuentes que nos han traicionado”.

“Ha sido un golpe fuerte”

En el momento, reconoció el impacto que estas situaciones han tenido en la institución: “Es muy feo darse cuenta que militares profesionales finalmente caen en la corrupción.

Hasta el momento hay medidas preventivas que se han reforzado, (...) sobre todo en contrainteligencia, que hemos reforzado y estamos muy preocupados. Ha sido un golpe fuerte, pero estamos superando este tema”.

Al ser consultado sobre su desempeño en el cargo, Iturriaga sostuvo que “yo no diría que dejo un mejor Ejército, a cada comandante en jefe nos corresponde una etapa de la institución y hay tareas que cumplir. Así que es difícil evaluar si un periodo es mejor que otro. Cada comandante en jefe ha tenido desafíos de acuerdo a la época que le toca vivir”.

Además, señaló que “siempre hemos sido escuchados (por las autoridades). Lo que pasa es que las autoridades políticas o quién corresponde son las que finalmente toman las decisiones. Por lo tanto, nosotros hacemos presente nuestra posición profesional y después se resuelve de acuerdo seguramente a la realidad del país”.

