Para celebrar el 11.11: gigante comercial chino lanza plataforma premium en Chile con descuentos de hasta 80%

El nuevo espacio llega justo para el Black Friday con productos originales.

Nelson Quiroz

AliExpress anunció el estreno oficial de su nuevo canal “Brand+” en Chile, una plataforma premium dentro del marketplace que ofrecerá acceso directo a más de 1.000 marcas internacionales reconocidas.

El lanzamiento coincide con las esperadas campañas de descuentos 11.11 (Día de los Solteros) y Black Friday, dos de los eventos de compras online más importantes del año.

Abdullah Durmaz

El 11.11, también conocido como el Día de los Solteros, nació en China como una celebración de consumo en línea promovida por Alibaba, la empresa matriz de AliExpress. Hoy es considerado uno de los mayores eventos de comercio electrónico del planeta, y este año promete atraer a miles de consumidores chilenos en busca de ofertas exclusivas.

Respecto al nuevo espacio, la empresa explicó que busca consolidar la presencia de AliExpress en el mercado chileno al garantizar productos originales, certificados y con garantía oficial, además de envíos optimizados.

Entre las compañías destacadas figuran Xiaomi y POCO, referentes en tecnología de consumo, junto con marcas emergentes de alto rendimiento como Magcubic, líder global en proyectores con más de dos millones de unidades vendidas al año, y THINKRIDER, reconocida por su innovación en equipos para ciclismo.

Durante el 11.11 y el Black Friday, los usuarios podrán acceder a descuentos de hasta 80%, junto con un “mega pool” de cupones multinivel que permitirá ahorrar hasta $300.000 pesos en compras combinadas. Además, los productos de la línea Choice contarán con descuentos acumulables y un beneficio adicional del 9,5% a través del programa StarDiscount.

Otra de las novedades del portal es la compra transfronteriza simplificada, que entrega información clara sobre tasas aduaneras y tiempos de despacho, mejorando la experiencia de compra internacional.

