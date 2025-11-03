;

AliExpress lanza estrategia de descuentos para amortiguar cobro del IVA en compras internacionales en Chile

La plataforma concentra el 78% de las adquisiciones online al extranjero y busca mantener su posición.

José Campillay

AliExpress, la gigante plataforma de comercio electrónico del grupo Alibaba, anunció una serie de medidas para mitigar el efecto del cobro obligatorio del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en compras internacionales hacia Chile, normativa que entró en vigencia el pasado 25 de octubre.

La empresa, que según cifras del Servicio de Impuestos Internos (SII) representa cerca del 78% de las compras internacionales online realizadas por chilenos, confirmó que su nueva estrategia apunta a mantener precios competitivos, pese a las nuevas exigencias fiscales.

“Sabemos que la aplicación del IVA puede tener un impacto directo en el bolsillo de nuestros clientes chilenos, y por eso reforzamos nuestras promociones para que sigan accediendo a precios convenientes”, explicaron desde AliExpress, subrayando que el cumplimiento de la regulación tributaria se hará “sin perder el compromiso con la accesibilidad y la experiencia de compra”.

El eje principal de la nueva estrategia es el programa Star Discount (Descuento Estrella), que ofrece un 9,5% de rebaja en todos los productos con la etiqueta “Choice”.

Según la compañía, este beneficio fue diseñado específicamente para compensar el alza de precios derivada del IVA, permitiendo a los consumidores mantener sus hábitos de compra en la plataforma.

“Queremos que los usuarios en Chile sigan encontrando valor en AliExpress. Nuestra meta es equilibrar el impacto del IVA con descuentos reales y servicios de entrega más rápidos”, señalaron, destacando que las compras que superen un monto mínimo también accederán a envío gratuito y entrega acelerada.

Grandes promociones

Además del “Descuento Estrella”, AliExpress prepara una batería de eventos promocionales para noviembre, que incluirán rebajas históricas en distintas fechas clave:

  • Mega Choice Day (1 al 7 de noviembre): descuentos de hasta un 70%.
  • 11.11 Sale (10 al 19 de noviembre): ofertas de hasta un 80%.
  • Black Friday (20 de noviembre al 3 de diciembre): descuentos de hasta un 80%.

Con estas iniciativas, la compañía busca reforzar su presencia en el mercado chileno y mantener su liderazgo en un escenario tributario que modifica la dinámica de las compras internacionales.

“Chile es un mercado muy importante para AliExpress. Queremos seguir ofreciendo opciones asequibles y convenientes, incluso en un contexto regulatorio cambiante”, remarcaron desde la firma.

