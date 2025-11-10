;

VIDEO. Turista ecuatoriana se rinde ante Santiago: “La ciudad más limpia y silenciosa de América Latina”

Mishell Muñoz, quien había visitado Chile en julio, regresó a tierras nacionales y volvió a elogiar a nuestro país.

Juan Castillo

A mediados de año, Mishell Muñoz, turista e influencer ecuatoriana, visitó nuestro país, donde su reseña hizo eco.

En dicha oportunidad, la joven no dudó en afirmar que Chile es “el país más desarrollado de Sudamérica”.

Sin embargo, en su publicación, acusó que Chile “lo tiene todo, menos un buen departamento de publicidad”.

Casi 4 meses después, Mishell volvió al país, y nuevamente elogió a Santiago, calificándola como “la ciudad más limpia y silenciosa de América Latina”.

Además, en sus publicaciones en redes sociales, la joven da cuenta de los lugares que ha visitado en la región Metropolitana, específicamente el Cajón del Maipo, lugar al que calificó como “el paraíso escondido que casi nadie fuera de Chile conoce”.

