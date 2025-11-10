Monumento a Gabriela Mistral en Plaza Italia: ciudadanía podrá aportar directamente en su construcción

En una llamativa e interactiva iniciativa, la población podrá colaborar activamente en la creación del monumento dedicado a Gabriela Mistral en Plaza Italia, ubicado en el nuevo eje Baquedano.

Esta propuesta artística, dirigida por Norma Ramírez y Mariana Silva junto con la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, busca integrar la participación ciudadana en un rol fundamental del proyecto.

El monumento, que lleva por nombre ‘Lucila’, consiste en una estructura compuesta por prismas verticales que exhiben cuatro fotografías restauradas de Gabriela Mistral, rodeadas por de mujeres seleccionadas por la comunidad.

Según informan las autoridades, “la convocatoria abierta busca plasmar 200 nombres de mujeres que acompañarán las fotografías que forman parte de este conjunto escultórico”.

¿Cómo participar?

Para participar, las personas interesadas deben completar un formulario digital disponible para un único envío. En el documento se solicita escribir el nombre o nombres (sin apellidos) de mujeres a destacar, junto con una frase breve que explique la relevancia o significado de ese nombre para ser inmortalizado en la obra.

El plazo para enviar propuestas se extenderá hasta el domingo 16 de noviembre. Posterior a esta fecha, las artistas a cargo harán la selección de los nombres que serán incorporados digitalmente como parte del fondo visual de las fotografías, generando una “textura visual que permitirá unir historia, memoria y pertenencia”.

Este proyecto busca no solo rendir tributo a Gabriela Mistral , sino también dar visibilidad a mujeres significativas para la comunidad, consolidando así un homenaje colectivo y participativo en un espacio emblemático de la ciudad.