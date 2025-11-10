Conmoción en Chillán: ¿Quién era Carolina Ancán Molina? La joven nutricionista hallada sin vida tras días desaparecida

Carolina Ancán Molina, una joven nutricionista de 27 años, fue encontrada sin vida en Chillán Viejo tras estar desaparecida desde el viernes 7 de noviembre, cuando su familia presentó una denuncia por presunta desgracia.

Según informó la Fiscalía Regional de Ñuble, el cuerpo fue hallado dentro de un servicio de alojamiento al que llegó durante la mañana del día en que se reportó su desaparición.

Por instrucción del Ministerio Público, la Brigada de Homicidios de la PDI realizó las diligencias correspondientes y los peritajes descartaron la participación de terceros en su fallecimiento.

Carolina egresó del Colegio San Vicente de Paul de Chillán en 2016 y al año siguiente comenzó sus estudios en Nutrición y Dietética, carrera que completó con dedicación.

En sus redes sociales, la joven manifestaba su profundo amor por la profesión, expresando en diversas publicaciones su felicidad con la elección educacional y profesional.

Bajo la misma línea, en 2023, celebró haber obtenido un diplomado en nutrición deportiva, ampliando su formación para brindar un mejor servicio a sus pacientes.

Ampliar

Sus cercanos la recuerdan como una persona muy querida, valorando su calidad humana, alegría y compromiso. Desde su colegio expresaron: “Es una tristeza muy grande anunciar su partida. La vimos crecer y convertirse en una gran mujer, y alegró nuestras vidas con su presencia”﻿.

La comunidad de Chillán está consternada por esta trágica noticia, y se espera que las causas exactas del fallecimiento se esclarezcan en los próximos días con mayor detalle de las investigaciones.

Estas informaciones dan cuenta no solo de la lamentable pérdida de una joven profesional sino también del impacto que su trabajo y dedicación tenían en quienes la rodeaban, dejando un legado de compromiso y vocación en el ámbito de la nutrición. La Fiscalía reafirma que, según los primeros antecedentes, no hay indicios de terceros involucrados en este caso.