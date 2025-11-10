“Totalmente injusto”: juez Antonio Ulloa rompe el silencio tras ser destituido por una AC

El exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, fue destituido de su cargo e inhabilitado por cinco años para ejercer funciones públicas, luego de que el Senado aprobara por amplia mayoría la acusación constitucional presentada en su contra por “notable abandono de deberes”. La Cámara Alta deliberó durante dos sesiones especiales este lunes para votar los tres capítulos del libelo acusatorio, poniendo fin a una carrera judicial de más de tres décadas.

Visiblemente afectado tras conocer el resultado, el magistrado rompió el silencio afirmando que no sentía vergüenza por no haber cometido delitos, pero expresó “pena por mis hijos, solo por ellos”. Ulloa calificó el proceso en su contra como “totalmente injusto” y sugirió que estuvo marcado por un contexto político, especialmente por la cercanía de las elecciones del 16 de noviembre. Además, sostuvo que se violó el principio non bis in idem al ser juzgado por hechos que ya habían sido abordados en el Poder Judicial.

La acusación constitucional contra Ulloa había sido impulsada por parlamentarios oficialistas luego de que la Corte Suprema rechazara su remoción disciplinaria por falta de quórum. En ese proceso anterior, se le reprochaba haber traspasado información confidencial a Luis Hermosilla, abogado imputado en el bullado caso Audio. El libelo finalmente aprobado por el Senado lo responsabilizó formalmente de intervenir en nombramientos judiciales y de no haberse inhabilitado en causas donde mantenía vínculos con intervinientes, configurando el “notable abandono de deberes”.

La Sala del Senado votó los tres capítulos del libelo por una amplia mayoría: el primer capítulo, sobre la falta del deber de reserva, fue aprobado por 44 votos a favor. El segundo, relativo al deber de abstención e imparcialidad, obtuvo 27 votos a favor. Y el tercer capítulo, que acusaba intervención indebida en nombramientos judiciales, logró 30 votos a favor. Estos resultados consolidaron la destitución del magistrado, independientemente de sus alegaciones de injusticia o contexto electoral.

Antonio Ulloa, abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, había ingresado al Poder Judicial en 1989 y desarrollado una extensa trayectoria en tribunales laborales, penales y de alzada. Fue juez del Tribunal Oral en lo Penal, relator de la Corte de Apelaciones y ministro de cortes en Copiapó y Santiago. En abril de 2021, juró como ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, un cargo que hoy pierde tras la votación definitiva en el Congreso.