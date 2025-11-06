Nuevo eje Plaza Italia: muestran más avances de las obras en el corazón de Santiago

A poco más de un año de iniciados los trabajos, el nuevo eje Plaza Italia avanza en el corazón de Santiago como parte del ambicioso proyecto Nueva Alameda, financiado por el Gobierno Regional Metropolitano y los municipios de Santiago, Providencia, Estación Central y Lo Prado.

Desde distintos ángulos, surgieron nuevas imágenes aéreas (vía Agencia Uno) en las cuales se aprecian los avances de las obras que prometen modificar radicalmente uno de los puntos más emblemáticos de la capital.​

Actualmente, el entorno de Plaza Italia muestra una transformación significativa: la rotonda central (intervenida con maquinaria pesada) ya fue rodeada por la pavimentación peatonal, acompañada del paisajismo y actualización del modelo urbano.

Y si bien se aprecian las áreas peatonales mejoradas, mientras el tránsito vehicular sigue fluyendo en torno a la obra, aún faltan varios pasos importantes por hacer, incluyendo la instalación de áreas verdes.​

El proyecto busca integrar funcionalmente los parques Balmaceda, Bustamante y Forestal, facilitando la movilidad peatonal y ciclista, así como la conexión eficiente del transporte público.

Según datos recientes, el tramo de la nueva ciclovía entre Plaza Italia y Estación Central ya alcanza un 95% de avance y se prevé una habilitación primaria durante las próximas semanas.

Se estima que cerca de dos millones de personas circulan a diario por la Alameda, lo que evidencia la importancia estratégica de estas intervenciones.​​

El rediseño del eje Plaza Italia incluye la eliminación de la histórica rotonda, la creación de nuevas áreas verdes, siete pistas viales nuevas y una renovada infraestructura peatonal.

Sólo la ciclovía metropolitana tendrá ocho kilómetros y enlazará 48 cruces peatonales, consolidando una red total de 44 kilómetros para bicicletas en Santiago. La inversión en la obra suma más de 18 mil millones de pesos en el bandejón central, con aportes de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y el Gobierno Regional.​​

