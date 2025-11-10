Por tercera vez en el año: el particular registro que dejó la fecha 27 del Campeonato Nacional

La fecha 27 del Campeonato Nacional, que finalizó este domingo por la noche, dejó un particular registro que involucra a Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica.

Después de 7 meses, los tres grandes del fútbol chileno volvieron a ganar en una misma fecha del torneo, algo que solo ha ocurrido tres veces en el año.

En la fecha 1 (febrero), albos, azules y cruzados consiguieron la victoria en sus respectivos encuentros. Lo mismo ocurrió en la jornada 9 (abril). Este hecho no se volvió a repetir hasta la fecha 27 que se jugó el pasado fin de semana, donde el “Cacique” derrotó 2-1 a Unión Española, la U venció 4-3 a Deportes Limache y la UC se impuso por 1-0 sobre Deportes La Serena.

En la jornada 28, que se disputará el fin de semana subsiguiente debido al parón por la fecha FIFA, Colo Colo recibirá a Unión La Calera, Universidad de Chile visitará a O’Higgins y Universidad Católica hará de local ante Palestino.