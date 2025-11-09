;

¿Cuándo y a qué hora juega Chile ante Rusia y Perú? Esto informó la ANFP

El elenco nacional oficializó cuándo disputarán sus últimos dos amistosos del año en Sochi.

Carlos Madariaga

La selección chilena de fútbol, eliminada del Mundial 2026, tendrá actividad durante los próximos días para cerrar su año.

Con Nicolás Córdova al mando, La Roja disputará sus últimos dos amistosos del año, lejos de nuestras fronteras.

Chile jugará dichos encuentros en el Estadio Fisht, de Sochi, donde enfrentarán a Rusia y Perú.

El elenco nacional iniciará sus trabajos este martes 11, donde Nicolás Córdova espera tener a todos los citados.

La ANFP oficializó los días y horarios para los encuentros. El primero será el sábado 15 de noviembre, a las 14:00 horas de Chile, ante Rusia.

Luego, La Roja cerrará el año ante Perú el martes 18 de noviembre, también a las 14:00 horas de nuestro país.

